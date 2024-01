La primera xarrada tindrà lloc el 8 de febrer en el saló de la Casa de la Cultura

La temàtica serà pràctica, tractant-se els delictes que majoritàriament es comenten en la localitat i que tenen com a objectiu les persones més vulnerables.

L’Ajuntament de Torrent se suma a la celebració del bicentenari de la Policia Nacional. Una institució sempre al costat i servici de la ciutadania. Una de les seues prioritats és el tracte amb els grups vulnerables. En este sentit, tornen a la càrrega amb les xarrades que s’organitzen des de la Comissaria Local de la Policia Nacional de Torrent.

L’objectiu és sensibilitzar i ajudar als majors de la localitat perquè no siguen víctimes dels malfactors que estan a l’aguait, els qui no dubten a aprofitar-se de la bona voluntat dels ciutadans. Sota esta màxima, la Comissaria de Torrent realitzarà unes xarrades des de la Unitat de Ciberdelinqüència de la Brigada Local de la Policia Judicial, al costat de la Unitat de Participació Ciutadana de la Brigada Local de Seguretat Ciutadana i, en col·laboració amb la Delegació de Participació Ciutadana, associacionisme local i processos participatius de l’Ajuntament de Torrent.

La primera d’elles tindrà lloc el 8 de febrer en el saló de la Casa de la Cultura de la localitat i serà d’assistència lliure. La temàtica serà evidentment pràctica, tractant-se els delictes que majoritàriament es comenten en la localitat i que tenen com a objectiu les persones més vulnerables. D’una manera il·lustrativa i dinàmica, es tractarà de donar resposta a les següents preguntes:

Quins fets delictius ocorren en la localitat que poden afectar de manera directa?, Quan sospitar?, Com detectar-ho?, Què podem fer?, A qui avisar?, i, si hem arribat tard, la importància de denunciar-ho.

Entre els molts temes que s’abordaran, es posarà el focus en el següent:



• Robatoris amb força en domicilis.

• Estafes per falsos cobradors o reparacions de gas, electricitat, telèfon, etc

• Furts en el domicili per falsos familiars, mitjançant el “got de l’aigua”.

• Furt “amorós” al carrer.

• Tocomocho i estafa de l’estampeta.

• Whatsapps de fills o familiars demanant ajuda (segrest o telèfon desbaratat).

• Cridades de telèfon falses de bancs, companyies, etc

• Compres per internet, pàgines segures. Gangues.

• Bizum.

• Venda o compra d’objectes a través de webs de segona mà.

• Pèrdua de documentació personal, i posterior usurpació d’identitat per a obtindre préstecs, compres o contractacions al seu nom.

• Correus electrònics rebuts que demanen accions i dades.

Una iniciativa que ha sigut impulsada des de la Regidoria de Participació Ciutadana, que continua treballant en esta mateixa direcció i posant totes les eines necessàries per a millorar la seguretat de la ciutadania.

Així mateix, es resoldran tots els dubtes que puguen sorgir per part dels assistents. Amb esta iniciativa, la Policia Nacional, juntament amb l’Ajuntament de Torrent, convida a tots els ciutadans a participar en estes xarrades informatives, amb l’objectiu d’enfortir la seguretat de la ciutat i previndre situacions de risc. La col·laboració ciutadana és fonamental per a construir una comunitat més segura.