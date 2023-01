La Policia Nacional celebra el seu 199 aniversari 

La Policia Nacional ha celebrat el 199 aniversari de la seua creació en València. La seu de la Fundació Bancaixa ha sigut el lloc elegit per a rendir tribut als seus membres

Durant l’acte de hui, al que han assistit membres del cos, també han estat presents antics policies nacionals que estos moments estan retirats

I per això, amb motiu de la seua trajectòria, els han volgut fer un reconeixement. Per eixe treball aportat, tant al cos, com a la ciutadania

En estos moments de incertesa social, política i econòmica, la policia nacional es vol erigir com els seu garant

A més dels diplomes que s’han entregat als policies jubilats, a l’event s’ha condecorat amb una sèrie de medalles

A la celebració, també ha assistit el regidor de protecció ciutadana, Aarón Cano. Així com la nova subdelegada del govern a la província de València, Raquel Ibáñez, que ha assistit per primera vegada des de que va assumir el càrrec al mes de desembre

Un acte en el que també han assistit nombrosos familiars dels policies que han sigut condecorats, per tal d’agrair també la creació i el treball desenvolupat durant casi dos segles