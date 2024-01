Hi ha 12 detinguts que actuaven en cases de camp d’Altea i Sueca, d’ací el nom de l’operació “Chamizo”

En una operació de la Policia Nacional denominada “Chamizo” i desenvolupada a les províncies de València i Alacant; els agents han desmantellat “un dels macro laboratoris de producció d’èxtasis més grans d’Espanya”.

Hi ha dotze detinguts de nacionalitat marroquina, holandesa i espanyola per la seua relació amb la producció d’amfetamines, als quals se’ls imputen els delictes contra la salut pública i pertinença a organització criminal.

La investigació va començar a l’octubre

La Comissaria de Benidorm va tindre coneixement de l’existència d’un entramat assentat en la zona dedicat a les drogues de disseny.

Això va portar als agents a sospitar de dos individus que freqüentaven una casa de camp d’Altea -d’ací el nom de Chamizo per a l’operació- amb un tràfec inusual de la resta dels detinguts, amb garrafes i una forta olor de químic.

Com la casa està en una zona aïllada i boscosa, van intentar passar desapercebuts, tenint en compte la magnitud de les quantitats que eren capaces de produir.

El responsable d’estupefaents de la Comissaria de Benidorm, Víctor Galvañ, ha explicat que “la mercaderia confiscada podria superar els 100 milions d’euros en el mercat”.



A Sueca estava el laboratori



La investigació es va estendre també al municipi valencià de Sueca, on estava el laboratori i on els agents van detectar moviments similars en una altra casa de camp.

Allí s’han produït les primeres detencions a mitjan gener, “quan la Policia va haver d’abandonar els seguiments i precipitar l’operació” perquè els investigats van detectar la seua presència i “van emprendre la fugida en un vehicle, amb el qual van intentar atropellar als agents” i en el qual transportaven una part de l’amfetamina produïda.



Els residus els tiraven en el camp



En cinc registres, quatre a Altea i un a Sueca, s’han intervingut 1.900 quilos de cristall, 1.000 litres de precursors per a èxtasis i altres 1.000 litres de residus químics que llançaven al camp, per la qual cosa també estan imputats per un delicte contra el medi ambient.