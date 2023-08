La Policia Nacional deté a Sevilla dos estafadors del “fill en problemes”

Estafa de més de 5.500 euros a víctimes de València i Miranda de Ebro

Advertència de la Policia: “No envieu diners a comptes desconegudes o telèfons estranys”

El 17 d’agost de 2023, agents de la Policia Nacional van detenir a Dos Hermanas (Sevilla) a dues persones com a presumptes autors d’una estafa que ascendix a uns 5.500 euros. Les víctimes d’aquest engany residien a València i Miranda de Ebro (Burgos) i van ser estafades amb el mètode conegut com “fill en problemes”.

L’investigació va començar quan es va saber que dos individus havien enganyat a diverses persones a través d’una aplicació de missatgeria. Els estafadors contactaven les víctimes fent-se passar pels seus fills, al·legant problemes amb els seus mòbils habituals. Aquests sol·licitaven de forma urgent una transferència bancària a una compte controlada per ells. Una vegada rebien els diners, els transferien ràpidament a altres comptes o els retiraven en efectiu des de caixers automàtics.

Mitjançant aquesta tàctica, van aconseguir enganyar les víctimes, que els van fer transferències de 3.000 i 2.500 euros, creient que ajudaven els seus fills en situacions econòmiques urgents.

Gràcies a una intensa investigació, es va aconseguir identificar als suposats autors dels delictes, que eren residents a la localitat de Dos Hermanas. Es va procedir a la detenció immediata d’un d’ells. No obstant això, la detenció del segon estafador va ser més complicada, ja que aquest fugia de la Justícia i tenia fins a deu ordres de detenció pendents de diferents tribunals de tot Espanya. Finalment, també va ser detingut a la mateixa localitat.

La Policia Nacional vol recordar a la ciutadania sobre l’increment de casos d’estafes i delictes relacionats amb la ciberdelinqüència. El consell principal és ser escèptics si reben un missatge d’un familiar sol·licitant diners de forma urgent i verificar-ho contactant directament amb aquesta persona.

És important no realitzar pagaments a comptes estrangeres o a números de telèfon desconeguts. Si creus que has sigut víctima d’una estafa, no dubtes a posar-te en contacte immediatament amb la Policia Nacional.