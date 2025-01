La Policia Nacional salva la vida a un home en parada cardiorespiratòria

Els agents van practicar maniobres de reanimació cardiopulmonar –RCP– que van ser decisives fins a l’arribada del servei sanitari

Agents de la Policia Nacional han salvat la vida d’un home de 57 anys que es trobava en parada cardiorespiratòria, estirat a terra i sense signes vitals evidents després de patir, presumptament, un infart en un domicili del municipi d’Alzira (València).

Els fets van tindre lloc el passat dia de Reis, al voltant de les dotze i mitja del migdia. Els agents, que es trobaven realitzant tasques de prevenció ciutadana, van ser requerits per a acudir a un domicili a Alzira, on un home no responia a cap estímul després d’un possible infart.

Intervenció ràpida i decisiva

Els policies van acudir ràpidament al lloc dels fets, on van ser rebuts per amics i familiars de la víctima, que es trobaven molt nerviosos. Van trobar l’home estirat al terra, sense respondre a cap estímul verbal ni auditiu.

De manera immediata, els agents van comprovar les constants vitals i van sol·licitar l’assistència d’un indicatiu sanitari. Mentre un dels policies iniciava la maniobra de reanimació cardiopulmonar (RCP), un altre es va encarregar de desallotjar els familiars presents per a garantir l’espai necessari per a la intervenció.

La coordinació entre agents i sanitaris, clau en l’èxit de la intervenció

Els policies van continuar tornant-se per a mantindre la RCP activa fins a l’arribada dels serveis sanitaris. Durant aquest temps, els sanitaris van col·locar vies intravenoses per a l’administració de medicaments i oxigen. La ràpida actuació dels agents va ser fonamental per a salvar la vida de la víctima.

Amb aquesta acció, la Policia Nacional torna a demostrar la importància de la formació en emergències i reanimació, destacant el paper essencial de la col·laboració entre cossos de seguretat i serveis sanitaris per a salvar vides en situacions crítiques.