Agents de la Policia Nacional han trobat aquest matí un cadàver que podria correspondre’s amb el d’una dona desapareguda a Gandia (València) des de l’any 2021.

Els fets van ocórrer el tres d’agost del 2021 quan es va denunciar la desaparició d’una dona de 72 anys després de deixar el seu habitatge tancat amb clau.

Pel que sembla, la mateixa patia demència, havent-se desorientat en altres ocasions anteriors. Una vegada es va tindre coneixement de la seua desaparició, es van activar diversos dispositius de cerca en diferents zones de Gandia i voltants, comptant amb la col·laboració ciutadana. Aquestes batudes es van prologar durant mesos, no aconseguint donar amb el parador de la desapareguda fins a l’actualitat.

Divendres passat 19 d’abril, arran de la troballa d’una bossa que contenia documentació de la dona desapareguda, mentre es feien treballs de neteja en una zona rural del municipi de Benirredrà, es va reactivar la cerca per part del Grup de Delictes Violents de la Brigada Local de Policia Judicial de Gandia.

En el matí de hui, amb suport de dues màquines desbrossadores, s’ha localitzat un cadàver en fase esquelètica, el qual podria tractar-se de la dona desapareguda en 2021. Després d’un primer examen per part d’agents de la Policia Científica de Gandia, no s’han observat indicis de violència, a costa d’una anàlisi forense més exhaustiu a través de l’autòpsia que permeta confirmar tant la seua identitat com les causes de la defunció.