La Presentació de la Falla Sol i Taronjer marca l’inici de l’exercici faller 2024 a Mareny de Barraquetes

Els fallers i les falleres de la falla del Mareny de Barraquetes tingueren una gran cita la vesprada del passat dissabte 27 de gener. On extaltaren Lourdes Escribà com a presidenta de la falla.

Lourdes va estar acompanyada per la seua junta i per al resta de fallers i falles de la falla de Sol i Taronjer. Familiars i un nutrit grup d’amics, ja que malauradament aquest any no hi ha fallera major, fallera major infantil ni president.

Va ser una vesprada màgica en la que la protagonista de la nit va rebre centenars de sorpreses. Gràcies al discurs dels mantendors, per ser part de la festa fallera desde ben petita i tindrela sempre al cor.

Per la seua part, Lourdes té molt clar quins són els objectius i els reptes d’aquest exercici faller i està disposta a donarho tot per fer d’estes falles les millors fins el moment.

Una falla petita però que cada any creix més i i més i que reflexa la passió i la dedicació que els valencians i valencianes tenim amb les nostres tradicions.

Una festa que no sería posible sense l’ajuda del consistori, una part indispensable perquè la tradició continue i cada any arribe a més gent.

Una vesprada màgica que suposa l’inici del exercici faller 2024: un any que promet estar ple d’emocions, diversió i molta màgia.