“Creixent sense límits. Dones de Quart de Poblet” recull les entrevistes a 13 dones d’èxit que han trencat els estereotips

Jutgesses, artistes, polítiques, esportistes, periodistes… apareixen en aquesta publicació com a exemple d’igualtat per a les noves generacions

L’Ajuntament de Quart de Poblet ha tancat les activitats programades amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Dona amb la presentació d’una revista que recull el testimoniatge de 13 dones del municipi, referents en diferents àmbits.

La revista “Creixent sense límits. Dones de Quart de Poblet” ofereix les 13 entrevistes realitzades per la Casa de la Dona a aquestes dones que són un exemple d’igualtat per a les noves generacions i expliquen la seua trajectòria i els obstacles que han hagut de superar pel fet de ser dones.

L’alcaldessa, Cristina Mora, ha assenyalat que “hi ha moltes dones reeixides que podem rescatar de la història del món, però sabem que ens resulta més fàcil identificar-nos amb el que tenim a prop i per això us volem presentar a dones que siguen referents i que, a més, siguen del nostre poble”. Ha afegit Mora que “són jutgesses, artistes, polítiques, esportistes… i totes tenen molt a explicar-nos”.

13 dones, 13 exemples de lluita per la igualtat

Cristina Andújar Ojeda és lluitadora i va aconseguir el bronze en le Mundial de Lluita de Platja Sub20 en 2022. Cristina Andújar ha assenyalat que “per sort, actualment, la presència de dones en el món esportiu ha crescut molt”.

Emi Boix García, llicenciada en Dret i Màster en Direcció d’Empreses, és CEO del grup EMAC. Per a Emi Boix “en qualsevol cas, des de l’empresa tenim la responsabilitat de promoure nous models d’organització”.

L’actriu Marta Chiner Terrasa va començar a actuar professionalment als 18 anys i assegura que “m’agradava jugar a fer personatges molt diferents, muntar històries amb els meus germans, sempre estava jugant”.

Per part seua, Carmen Espinós Armero és doctora en Ciències Biològiques. Investiga la genètica de malalties rares. En la seua tesi, concretament va investigar la síndrome de Usher, una malaltia per a la qual encara no hi ha tractament i que afecta vista, oïda i parla”.

Carmen Espinós assenyala que “li diria a les xiquetes que barallen pels seus somnis i no se senten inferiors. Autoestima, confiança i molta faena”.

Patricia Martínez León, és doctora i professora en la Facultat de Magisteri. També escriu poesia. Assegura que “sempre vaig tindre la il·lusió de ser escriptora i em vaig fixar en la bellesa de les paraules”.

Carmen Martínez Ramírez, llicenciada en Medicina, especialitzada en Medicina de Família i Salut Comunitària, ha sigut alcaldessa de Quart de Poblet durant 24 anys i destaca que “afortunadament crec que en aquest moment ningú qüestiona el fet que una dona es dedique a la política”.

La soprano Marina Monzó Martínez va començar a cantar a l’escola coral de Quart de Poblet amb 3 anys i ha assenyalat que “no hi ha carrera més bonica que la de la música” i “en el món de la música clàssica hi ha espai per a les dones i les xiquetes que vulguen començar”.

La primera dona policia en la Comunitat Valenciana va ser Magdalena Moreno Donate. Va començar fa més de 40 anys, acabant d’eixir d’una dictadura. Ha explicat que “no veien a les dones com a iguals, pensaven que qualsevol company era més vàlid que tu per a ascendir”. Ha explicat que “en la policia hi ha persones molt humanitàries i jo he volgut ser així, he volgut ajudar a la gent”.

La periodista María José Sáez Ramada ha assegurat que “des de molt xicoteta vaig tindre clar que jo de major volia ser periodista”. A una xiqueta que vol dedicar-se al periodisme li diria “que si és el seu somni, el perseguisca. És una professió molt exigent, però meravellosa”.

La jutgessa Nuria Soler Rossa va començar a exercir en 2001 a Quart de Poblet on va estar fins a 2003. Porta 23 anys en la carrera judicial i ha assenyalat que “des de xicoteta sempre he sigut molt mediadora en conflictes”.

Ana Tomás Miralles és doctora i professora a la Universitat Politècnica de València i investigadora en el Centre d’Investigació d’Art i Entorn a la Ciutat Politècnica de la Innovació. És docent des de 1991 i des de 1998 en el camp de les arts gràfiques i el gravat en el departament de Dibuix de la Facultat de Belles arts de la UPV. Ha sigut premiada per la seua excel·lent trajectòria en investigació. Segons Ana Tomás “voler és poder i des de l’art tot es pot aconseguir”.

L’arquitecta i música Clara Vento Diéguez considera que “l’aportació de les dones, les seues idees i la seua sensibilitat en l’arquitectura són molt importants”. A una xiqueta que vol ser arquitecta “li diria que s’ho pense bé, ho tinga clar i si li agrada vaja a per això i servei tot el que porta dins. Segur que pot, així que avance”.