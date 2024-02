L’Ajuntament de Torrent ha agraït la resposta massiva dels ciutadans i visitants. Superant totes les expectatives amb una assistència que ha superat els 120.000 visitants a les dues fires

Torrent ha viscut la seua primera gran Fira del Xocolate coincidint amb la festivitat de Sant Blai. Molt arrelada en el municipi i ha sigut tot un èxit.

Des del divendres fins al diumenge, la ciutat s’ha convertit en l’epicentre del xocolate. Atraient a milers de visitants àvids de degustar i disfrutar de les delícies que este dolç típic de la ciutat, els oferix.

La inauguració oficial de la Fira, duta a terme el divendres, va marcar l’inici d’un esdeveniment que des de primeres hores de la vesprada ja es va omplir d’assistents.

L’Alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado, juntament amb la Vicepresidenta de Servicis Socials de la Generalitat Valenciana, Susana Camarero. Van donar el tret d’eixida a una festa que combinava el sabor tradicional amb la innovació més dolça.

Acompanyades per les Falleres Majors de la ciutat, María i Vega, així com les seues Corts d’Honor i diverses associacions de la ciutat. L’esdeveniment es va vestir de gala per a rebre als primers visitants.

Des del primer dia, els llocs de xocolate de Torrent, disposats a l’inici del passeig de l’Avinguda al Vedat. Van atraure a una multitud àvida d’assaborir els més exquisits productes des del producte estrela, el bollet de Torrent a tota mena de xocolates combinats amb altres productes, tot tipus de tauletes, xocolate en pols, figuretes de xocolate i fins a xopets.

Un dels grans atractius de la Fira va ser l’aparició de la nova mascota de la ciutat, “Bollet”

Els visitants, provinents de la pròpia ciutat, de València i dels municipis veïns, es van entregar per complet a l’experiència. Deixant-se portar per la màgia del xocolate en totes les seues formes i sabors.

Un dels grans atractius de la Fira va ser l’aparició de la nova mascota de la ciutat, “Bollet”, una representació entranyable d’un bollet tradicional de xocolate de la ciutat.

sta simpàtica figura es va convertir en el centre d’atenció dels més xicotets. Els qui es van fotografiar al costat d’ell i van rebre bollets de xocolate com a regal. Creant així records inesborrables d’un cap de setmana inoblidable. Després de la seua aparició fa una setmana en FITUR, els torrentins ja coneixen a Bollet i durant estos dies ho buscaven per a saludar-ho i fotografiar-se amb ell.

El dissabte 3 de febrer, la Fira del Xocolate va aconseguir el seu punt més àlgid en coincidir amb la tradicional Fira de Sant Blai.

Des de la caseta municipal, es van organitzar una sèrie d’activitats per a entretindre i delectar als visitants. Des de pintacares fins a demostracions d’elaboració de bollets de xocolate de Torrent. Passant pel repartiment de xocolate a la tassa recentment fet i suc de taronges de Torrent.

La Fira del Xocolate ha estat estos tres dies complementada amb un mercat medieval situat en el passeig central de l’Avinguda al Vedat i la Plaça Corts Valencianes. On es van disposar els llocs que van complementar l’oferta gastronòmica amb una varietat de formatges artesanals fins a embotits casolans i tot tipus de coques de llanda.

Esta fusió de sabors i tradicions va convertir a Torrent en un destí irresistible per als amants del bon menjar i la cultura local.

L’Ajuntament de Torrent ha agraït la resposta massiva dels ciutadans i visitants. Superant totes les expectatives amb una assistència que ha superat els 120.000 visitants a les dues fires.

L’Alcaldessa Amparo Folgado ha expressat la seua satisfacció i ha anunciat plans per a consolidar i ampliar este esdeveniment en el futur. Assegurant que la Fira del Xocolate es convertirà en un referent indiscutible en el calendari d’activitats de la ciutat. També ha assenyalat que “Des del nou equip de govern hem volgut oferir a Torrent un cap de setmana complet d’activitats per Sant Blai. La gent ha respost meravellosament. Per la qual cosa seguirem en esta línia. Organitzant esdeveniments municipals de Gran Ciutat i per al disfrute dels 90.000 habitants de Torrent”.

D’altra banda, des de l’Ajuntament s’ha expressat l’agraïment a totes les delegacions municipals implicades, servicis de neteja municipals, Policia Local, Nacional, Protecció Civil, Creu Roja, expositors i a la Confraria de Sant Blai, així com als veïns pel seu exemplar comportament, que han contribuït a l’èxit i l’harmonia durant este cap de setmana tan especial.

La Fira del Xocolate de Torrent té moltes possibilitats per a continuar creixent en els pròxims anys tant en expositors com en visitants