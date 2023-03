La reducció d’emissions de carboni a la Comunitat Valenciana es podrà portar a terme a través de la innovació. Així ho ha afirmat la Consellera de Política Territorial, Rebeca Torró, en el eMobility Expo Congress.

Esta cimera s’està portant a terme a Fira València i té per objectiu abordar i tractar les innovacions en la industria de la mobilitat

La consellera de Política Territorial i Mobilitat ha indicat, en la taula redona sobre Projectes Estratègics de Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE). Com a mitjà de desenvolupament. Que “el Perte és una iniciativa clau per a per a la transformació de l’economia espanyola, gràcies al qual podem trobar solucions innovadores”.

Torró ha apuntat que “es creen nous llocs de treball de qualitat, no sols en les empreses sinó també en els instituts tecnològics o universitats o en l’FP. Es diversifiquen les carreres i la formació professional. S’obri la possibilitat que empreses o indústries que porten anys implantades en el nostre territori es puguen reinventar”

El eMobility Expo Congress 2023 estarà present a fira València fins al 23 de març i també hi participen entitats com l’Aeroport de Castelló l’Autoritat de Transport Metropolità de València) i Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana.