La Regidoria de Joventut de Sueca agraeix la implicació del voluntariat en l’organització del Passatge del Terror

L’ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria de Joventut, vol fer públic el seu agraïment al grup de voluntaris i voluntàries que han participat en el disseny, elaboració i muntatge del Passatge del Terror.

Instal·lat en el Casal Jove durant els dies 28, 29 i 31 d’octubre amb motiu de la celebració d’Halloween.

Des del departament de Joventut, es vol posar en valor esta activitat que potencia la sociabilitat i el respecte per les idees i necessitats de tots els participants. “És de remarcar el bon ambient que s’ha creat en el grup de més de 40 persones voluntàries. Amb edats compreses entre els 7 i els 54 anys, amb interessos i motivacions molt diferents. Units per esta activitat pensada per al gaudi de tota la ciutadania. Els més xicotets, a més, han participat acompanyats dels seus familiars”, ha assenyalat la regidora de Joventut, Gema Navarro.

Han sigut moltes setmanes de treball, concretament des del 21 de setembre, i moltes hores dedicades. Especialment els dies previs, per a obtindre l’espectacular resultat final. Un total de 1.476 persones, de totes les edats, han pogut gaudir amb este Passatge del Terror que ja s’està convertint en una de les activitats més multitudinàries en les quals participa la població jove del municipi. “Vull agrair el gran acolliment i participació per part de la ciutadania en una activitat destinada a totes les edats. El meu agraïment especial al grup de voluntariat que, de manera desinteressada. Ha creat i treballat en este passatge perquè tot la població poguera gaudir-la”, ha expressat Gema Navarro.