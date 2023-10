La Regidoria de Policia Local impulsa noves vies de comunicació per a potenciar la proximitat amb la ciutadania

La nova eina ja està en funcionament a Ciutat Vella, Russafa i Poblats Marítims i el servici s’estendrà en breu a tota la ciutat

També servirà per a plantejar mediacions davant problemes veïnals o fins i tot sol·licitar xarrades del programa ‘Ajudar a Previndre’ o Educació Viària

La Regidoria Delegada de Policia Local de l’Ajuntament de València ha promogut la implementació d’una nova eina per a ampliar i facilitar la comunicació entre responsables de proximitat de les Comissàries i representants de col·lectius veïnals, associacions i entitats de tots els barris de la ciutat.

Així ho ha afirmat el regidor de Seguretat i Mobilitat, Jesús Carbonell, que ha explicat que “es tracta d’un telèfon de proximitat que porten responsables de la Policia Local de proximitat, està obert als ciutadans per a plantejar problemàtiques que impliquen un seguiment en el temps, deficiències no urgents de la via pública o necessitats de serveis per determinades conductes antisocials reiterades en el temps”.

També servirà per a plantejar possibles mediacions davant problemes veïnals o fins i tot sol·licitar xarrades del programa ‘Ajudar a Previndre’ o Educació Viària, que la Policia Local de València impartix a diferents col·lectius o en centres educatius de tota la ciutat.

Actualment, la nova eina està en ple funcionament en els districtes de Ciutat Vella, Russafa i Poblats Marítims; des del passat dia 6 d’octubre es va presentar també en Abastos en una reunió amb l’associació de veïns de Nou Moles i la seua presidenta Casilda Ossa, on es van abordar les diferents possibilitats que oferix el nou mitjà que es posa a la disposició dels veïns amb la finalitat de donar una resposta més àgil a problemes o suggeriments que puguen plantejar.

Segons Carbonell, la nova eina, que en cap cas servix per a avisos d’emergències, “busca sobretot la rapidesa en la comunicació entre Policia Local i ciutadania, per a agilitzar la resolució de qualsevol mena d’incidència i pretén promoure, en definitiva, una major proximitat”.

En les pròximes setmanes s’implementarà en tota la ciutat. Esta eina no substituïx a cap altra, totes les vies de comunicació que anteriorment tenia la ciutadania es mantenen, únicament les complementa i amplia perquè tinguen més canals i estos puguen ser més àgils a l’hora de resoldre els seus dubtes i inquietuds o plantejar problemes que tenen o poden tindre una ràpida solució policial.