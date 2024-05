El regidor de Sanitat, José Gosálbez, ha insistit en “la necessitat de posar en marxa, d’acord amb el criteri dels tècnics. Nous mètodes encaminats no només a controlar sinó a eliminar els focus de plagues que estos anys han afectat València”

El Servici de Sanitat actua en les espècies que es consideren plagues i que poden transmetre malalties a la població

Es consideren plagues sanitàries els mosquits, rates, panderoles i d’altres insectes com paparres o puces

Per a combatre les plagues a la ciutat, José Gosálbez, regidor de Sanitat, ha explicat que “s’ha adoptat una nova estratègia de control respecte al que es feia anteriorment. S’han format 9 equips composats per dos treballadors. Per a atendre un total de 19 districtes, cada equip té assignats els seus districtes. En els quals duen a terme les inspeccions i tractaments durant tot l’any”.

El regidor de Sanitat ha volgut matisar que “això no vol dir que rates, panderoles i mosquits vagen a ser eliminats, en absolut. En primer lloc, perquè encara que no ens agraden, ni siguen espècies que ens siguen còmodes de vore. En el nostre dia a dia complixen la seua funció en l’ecosistema. En segon lloc, perquè l’objectiu és eliminar les plagues, la massificació, la invasió i no la seua existència. Per tant, eliminació de plagues i control de rosegadors, panderoles i mosquits”

Per al control de rosegadors i panderoles, es realitzen actuacions de desratització i desinsectació en la xarxa del clavegueram municipal. Als jardins i en les zones verdes i en mallades i séquies en l’horta.

L’edil ha aclarit que “l’objectiu del nou sistema de treball busca millorar el servici i fer-lo més flexible així com acostar el servici al ciutadà mitjançant una resposta flexible i àgil perquè el termini de resposta s’acurte i la solució siga el més immediata possible”.

A més del control de rosegadors i panderoles, el tercer component més important de l’estratègia de control de plagues de la ciutat de València és el control de mosquits, tant en el medi natural com en el mitjà urbà.

“Cal partir de la base que quan un ciutadà trasllada una crida relativa a la presència de rates, panderoles o mosquits, és perquè s’està envaint el seu espai de seguretat, un radi, un marge que tots tenim. Eixe espai, eixa percepció, és el que ha de començar a canviar en esta ciutat.

El ciutadà ha de vore, sentir i comprovar amb fets que la part dels seus impostos destinats a esta Regidoria són ben utilitzats, és a dir, ben gestionats i això passa sí o sí, per intervencions ràpides, diligents i efectives que solucionen el problema”, ha conclòs Gosálbez.