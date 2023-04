La regidoria de Serveis Socials duu a terme sessions de participació ciutadana en els centres educatius del municipi d’Alboraia

L’objectiu és crear posteriorment el Consell Local d’Infància i Adolescència

L’Ajuntament d’Alboraia, des de la regidoria de Serveis Socials, ha posat en marxa el Programa de Drets de la Infància d’Alboraia. Aquest procés garanteix que xiquetes i xiquets siguen subjectes actius dels seus drets i transformadors de la seua realitat. Convertint-los en ciutadans/as compromesos/as amb la seua localitat, tant en el seu interés individual com en el col·lectiu.

Durant el mes de març s’han realitzat unes sessions de participació en els centres educatius del municipi.(CEIP Patacona, CEIP Ausias March, CEIP Cervantes, Col·legi Parroquial Sr. José Lluch i Col·legi Sta. María *Marianistas) en els cursos de tercer i quart de primària, per a la posterior creació del Consell Local d’Infància i Adolescència. Un òrgan de participació que dona veu i vot als xiquets i les xiquetes. Atorgant un espai des del qual poder debatre, opinar i decidir en aquells aspectes que els afecten i que estan directament relacionats amb el seu dia a dia.

Una vegada creat el consell, els consellers i les conselleres. Es reuniran dues vegades al mes en període escolar per a realitzar diverses sessions de treball. En les sessions es realitzaran activitats lúdiques a través de les quals es treballaran els diferents drets de la infància. Per a conéixer-los i visibilitzar-los, així com fomentar la participació infantil i adolescent en el municipi.