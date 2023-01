La Regidoria de Serveis Urbans junt a l’empresa ACTUA, concessionària del manteniment de les zones verdes de la ciutat. Han iniciat una nova fase de destoconar els troncs inservibles dels escocells.

L’alliberament dels arbres morts va ha permetre que a finals de gener es puga procedir a la plantació de noves espècies arbòries. Tal i com es ve fent a la ciutat cada any en aquestes dades. Tal i com assegura el regidor de l’àrea responsable, Fernando Pascual. “Els arbres ajuden a mitigar l’impacte que realitzem el humans de l’ús del sòl, a més d’ajudar a millorar la qualitat de l’aire. Aconseguint que les ciutats siguen llocs més saludables per a viure. La plantació d’arbres en la ciutat pot aplegar a rebaixar la temperatura”.

El regidor de Serveis Urbans, explica quins són les tasques a realitzar les quals farà d’Alzira. Una ciutat agradable, sostenible i on la vegetació forme part de l’entramat urbà.

Pascual, destaca que actualment s’ha aconseguit que Alzira siga una ciutat molt més verda que fa uns anys,. Fruit del treball i constància que s’ha estat exercint des de la Regidoria de Serveis Urbans, tot amb la finalitat de pegar-li la volta a la errònia praxis de donar prioritat a l’asfalt i voreres exemptes de arbratge.

Amb la tasca realitzada i la cura i respecte amb els arbres urbans per part del veïnat s’aconsegueix revertir el paisatge urbà tradicional per un altre on el verd forma part de moltes zones d’Alzira.