La Regidoria d’Economia, Ocupació i Comerç repartix els premis de la campanya ‘Torna a l’escola amb el comerç de Paiporta’

Les persones agraciades en el sorteig han arreplegat els xecs de 60 euros, dividits en vals de 10?€, per a consumir en els negocis de proximitat de la localitat.

L’Ajuntament de Paiporta ha repartit este dijous els premis corresponents a la campanya ‘Torna a l’escola amb el comerç local’. Des de l’estiu i fins a finals de setembre, els comerços adherits a la iniciativa han repartit vals per al sorteig de 10 xecs de 60 euros entre tota la seua clientela. Una vegada realitzat el sorteig, les persones agraciades han acudit al saló de plens de l’Ajuntament per a arreplegar els premis.



El regidor d’Economia, Ocupació i Comerç, José Antonio Redondo, al costat del regidor d’Urbanisme, Alejandro Sánchez, han fet lliurament dels xecs. Per a Redó, “la iniciativa té com a objectiu incentivar les compres de la volta al curs lectiu en el comerç local, que és fonamental per a la vida econòmica i social de Paiporta”.



La campanya ‘Torna a l’escola amb el comerç de Paiporta’ es reprendrà el pròxim estiu per a continuar promovent les compres relacionades amb l’entrada en el nou curs en els comerços de barri.