El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha visitat les obres de rehabilitació de la seu del Tribunal Superior de Justícia (TSJ) de la Comunitat Valenciana. El qual suposarà la major intervenció en un edifici històric en els últims 20 anys.

A més, Puig, ha indicat que, 100 anys després que fora triada per al seu ús judicial. La renovació de l’actual seu del TSJ suposa “un fet molt positiu” tant pel seu caràcter “simbòlic”. Com pel que representa per a la recuperació patrimonial.

Gabriela Bravo, Consellera de Justícia, també ha estat present en la visita a la nova seu del TSJ, i coincidit amb la vaga de Lletrats en l’administració de justícia. Bravo ha assegurat que la situació és molt greu ja que a hores d’ara en la CV són més de 15.000 judicis paralitzat per la vaga. Algo que afecta al funcionament del servei, per la qual cosa hi ha que seure i aplegar a un acord.

La rehabilitació de l’edifici forma part del Pla d’Infraestructures Judicials. Dotat en el seu conjunt d’al voltant de 270 milions d’euros, tal com ha recordat el president.