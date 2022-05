La regidora de Patrimoni i Recursos Culturals de l’Ajuntament de València, Glòria Tello, arreplegarà demà el premi Europa Nostra, concedit per Hispania Nostra, a les bones pràctiques en patrimoni cultural. El premi serà lliurat demà a Toledo per la reina Sofía, presidenta d’esta associació sense ànim de lucre que treballa des de fa més de 45 anys en la defensa i promoció del patrimoni cultural i natural. En esta ocasió ha premiat l’Ajuntament de València pel seu treball de restauració i posada en valor dels refugis de l’època de la Guerra Civil.

La regidora Glòria Tello, qui ha recordat que “els refugis estan declarats com a Bé de Rellevància Local”, s’ha mostrat “gratament satisfeta per este reconeixement que la ciutat de València rebrà demà de manera oficial” i ha dit que “estos espais, tot i comptar amb un alt nivell de protecció patrimonial, portaven dècades ocults i abandonats per part de l’anterior govern”.

Durant el mandat passat l’Ajuntament va començar a recuperar-los. Es va començar amb el que hi ha als soterranis de l’Ajuntament, que durant la Guerra Civil va servir de refugi per a escolars. Després es va restaurar el del carrer Serrans i finalment el de Massarrojos.

“La idea era recuperar-los per fer pedagogia, perquè la gent entenga què va passar i perquè van servir estos refugis. A més, Glòria Tello ha explicat que “tot i les restriccions per la pandèmia, l’interés per estos espais és notable, especialment de grups d’escolars”. L’any passat 7.986 persones van visitar el refugi de l’Ajuntament, 6.091 el de Serrans i 1.437 el de Massarrojos, que ha estat oferint visites nocturnes guiades per part de l’Ajuntament.