La remodelada biblioteca de l’Eliana obri les seues portes hui

La nova Casa de la Cultura albergarà el renovat espai que comptarà a més amb bebeteca i biblioteca infantil

L’Ajuntament de l’Eliana ha treballant els últims detalls per a que hui la remodelada biblioteca puga obrir les seues portes.

Es tracta d’un espai situat a la Casa de la Cultura Josep Maria Àngel que albergarà a més una bebeteca i biblioteca infantil.

A més de la consulta i préstecs de llibres també s’ha habilitat una acollidora zona per a la lectura. D’aquesta manera, la biblioteca estarà oberta al públic de dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores i en horari de vesprada de 16:00 a 20:00 hores.

“Estem molt contents de poder obrir la remodelada biblioteca. Oferim així un espai concorde al segle XXI i que dona servei a tots els elianers i elianeres”, ha explicat l’alcalde de l’Eliana, Salva Torrent.



La biblioteca ha programat un teatre infantil per a hui dijous, “Pulgarcita” de Teatres de la llum. A partir de les 18:00 hores a la sala infantil retornarà la programació habitual a la biblioteca.



Paral·lelament, s’ha “convidat a tots els centres escolars de l’Eliana a visitar la nova biblioteca durant el mes de juny, com una activitat extraescolar per al seu alumnat”, ha explicat la regidora de Biblioteca, Isabel Montaner.