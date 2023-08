La Renovació del Bosc del Túria a Quart de Poblet Avança Amb Pas Ferm

Eliminació de Canyes Invasores i Recuperació d’Ecosistemes

Quart de Poblet, Entre les Seleccionades en Subvencions per a Restauració Fluvial

La tasca per a la restauració del bosc de Ribera del Túria es troba en ple desenvolupament, tot formant part del projecte Naturtúria, el qual busca retornar a la ciutadania de Quart de Poblet un espai natural renovat i preservat dins del parc natural. Amb l’eliminació d’un tram significatiu de les canyes invasores i l’implantació d’una geomalla per contrarestar els rebrots, el projecte busca assegurar la salut i longevitat d’aquest espai vital.

La pròxima etapa inclou la rehabilitació integral del parc amb la plantació d’espècies autòctones en el marge esquerre del riu, particularment prop de la zona de l’assut. Aquesta acció no només enriquirà l’ecosistema local, sinó que també ajudarà a prevenir les inundacions resultants de les pluges torrencials que es produeixen, sobretot durant la primavera i la tardor.

L’educació i la consciència ambiental també són part fonamental d’aquest esforç, promocionant una relació sana i respectuosa entre els ciutadans i el riu. És vital que la població reconegui la importància d’aquest espai natural i contribueixi activament a la seua protecció i preservació.

Finalment, és digne de menció que aquesta iniciativa no ha passat desapercebuda a nivell nacional. L’any 2021, l’Ajuntament de Quart de Poblet i la Fundació Limne van presentar el projecte a la Convocatòria de Subvencions per a la Restauració d’ecosistemes fluvials. Encara que es van presentar 230 propostes de tota Espanya, només 37 van ser seleccionades, i d’elles, 5 pertanyen a la Comunitat Valenciana. El projecte de Quart de Poblet va ser, sense dubte, un dels destacats, demostrant l’importància i l’impacte positiu que tindrà per a l’entorn i els seus habitants.