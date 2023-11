La reobertura de l’edifici de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) de Sueca es retarda a abril

Des d’alcaldia s’ha requerit a la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social que informaren sobre l’estat de les obres i la possible data de reobertura

L’Ajuntament de Sueca vol informar la ciutadania sobre l’estat actual dels treballs de restauració que s’estan realitzant en l’edifici de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), després de l’incendi que van patir les seues instal·lacions el mes de juny passat.

“Des d’alcaldia, hem realitzat totes les gestions oportunes per a conéixer la situació actual de les obres i, sobretot, quan obrirà de nou les seues portes a fi que torne a prestar el servei a la ciutadania i empreses del municipi sense que hagen de desplaçar-se a un altre lloc. Estem realitzant el seguiment a l’administració estatal perquè l’obertura siga al més prompte possible”, ha indicat l’alcalde, Dimas Vázquez.

Tal com han informat des de la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social (DPTGSS) de València, l’incendi es va produir en el quart de servidors de l’administració i, després d’observar les conseqüències en alguns serveis, es va considerar oportú contractar els serveis d’un perit que avaluara el succeït i les conseqüències sobre les instal·lacions de l’edifici.

Esta avaluació va determinar que la instal·lació informàtica estava completament inutilitzada i calia procedir a la seua substitució. La previsió que manegen des de la DPTGSS és que el nou projecte estiga aprovat i supervisat per l’oficina tècnica abans del 15 de desembre, per a procedir a la contractació de l’obra al llarg del mes de gener de 2024. L’execució de l’obra, calculen, serà de 45 dies aproximadament, per la qual cosa la data prevista d’obertura seria a partir del mes d’abril.