La tradicional cavalcada del 21 de gener, amb més de 300 anys d’història, va ser tot un èxit de participació i públic

L’ambient festiu que es respirava als carrers de Guadassuar el passat diumenge va ser una constant en la celebració de la Repartició de la Carn. Una tradicional cavalcada que recorre els carrers del poble repartint mistela, rotllets i decimetes, al pas dels balls i les cançons tradicionals. Aquesta cavalcada marca l’inici del Porrat de Sant Vicent. Així es va poder comprovar en les desenes de persones que varen veure passar la desfilada i després anaren a la fira per a passejar-se per les paradetes i pujar a les atraccions.

Els Gegants i Cabuts obrien la cavalcada amb els seus balls típics. Acompanyats de les dolçaines i tabals de la colla de Dolçaina i Tabal, ADiT. Seguidament la Muixeranga la Carabassota va mostrar el fruit del treball dels assajos de tot un any i va aconseguir muntar moltes i molt variades figures baix les mirades dels assistents. Figures que anaven des de la típica estructura coneguda com Torreta fins a la Marieta. Coneguda per ser el bateig muixeranguer dels més menuts de la colla. A continuació, més de trenta parelles ballaren el Bolero de Guadassuar, precedides pel grup de ball infantil ballant la jota “Les xiques de la ribera. Jota de Guadassuar”.

A més, durant tot el recorregut, es va obsequiar el poble amb els dolcets típics de la Repartició acompanyats d’un traguet de mistela. Per últim, acompanyaven el seguici les autoritats civils i eclesiàstiques amb la banda de la Societat Unió Musical Santa Cecília de Guadassuar i amb tota la gent del poble que es va voler unir a esta cavalcada centenaria.

El pregó d’inauguració oficial del Porrat de Sant Vicent 2024

En finalitzar la Repartició, i des de la balconada de l’edifici consistorial, va tindre lloc el pregó d’inauguració oficial del Porrat de Sant Vicent 2024. El qual va estar protagonitzat per Vicent Osca, president de Càritas Parroquial. En el seu discurs va destacar el paper solidari de la Fira i de la Repartició de la Carn. “Anem de la mà, aquest és el fil roig que ens uneix a tots els guadassuarencs any rere any en arribar la festa”, afirmava el pregoner.

Vicent Estruch, alcalde de Guadassuar, incidia en el caràcter apolític d’esta celebració i convidava a tots els veïns i veïnes a gaudir de la cavalcada i de les festes. “Tenim una de les fires més antigues de la província. Que es prepara en molta il·lusió per part dels festers i de les associacions del poble. Hui és un gran dia i tenim unes grans festes”, afirmava Estruch.

Per altra banda, el president de la Diputació de València, que també va voler estar en un dia tan important per a esta localitat de la Ribera Alta, confessava que el que més li estava cridant l’atenció de la Repartició de la Carn era el caràcter intergeneracional de la festa. “Hi ha molts xiquets, però també gent major i participen tots, tot el món ix al carrer”, explicava Mompó.