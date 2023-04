La residència de Persones Majors Dependents de Carlet ha rebut una visita institucional per part de les autoritats de l’ajuntament i la junta local fallera de la localitat. Per veure de primera mà el monument faller elaborat pels majors.



A causa del nivell 3 de rics d’incendis no s’ha pogut dur a terme la tradicional cremà del monument. Però la jornada s’ha aprofitat per a fer una festa amb xaranga per als majors



Els màxims representants fallers de la Ciutat han mostrat el seu content amb un acte com aquest. On els majors de la localitat son els protagonistes.



La residència de majors dependents de Carlet queda a l’espera de les indicacions municipals per executar la cremà del seu monument arran de la situació meteorològica obtenga un estat més calmat.