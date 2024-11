La retirada de 120.000 vehicles afectats per la DANA s’endarrereix per la burocràcia

Uns 120.000 vehicles danyats per la DANA romanen acumulats en espais improvisats a diversos municipis valencians, mentre la seua retirada continua bloquejada per tràmits burocràtics.

La patronal de desballestaments reclama un decret llei estatal que permeta declarar aquests vehicles com a residus municipals per agilitzar el procés, garantint sempre els drets dels propietaris.

El Consell ha activat una resolució provisional per actuar immediatament si el Govern central no aprova la mesura en els pròxims dies.

Els desballestaments destaquen la necessitat d’una gestió adequada per evitar riscos ambientals i asseguren que només en les seues instal·lacions es pot realitzar correctament el buidatge de líquids perillosos i el desballestament.

Tot i que no es preveuen problemes immediats de salubritat, experts i administracions coincideixen que la retirada dels vehicles ha de fer-se com més prompte millor per evitar complicacions i minimitzar els riscos mediambientals.