Amparo Buendía anima a la població a vacunar-se davant l’augment dels casos de virus respiratoris i la baixada de temperatures

El departament de salut de la Ribera ha administrat un total de 54.339 dosi de la vacuna enfront de la grip. Des que va començar la campanya de vacunació el passat 16 d’octubre.

Així mateix, s’han administrat fins a la data prop de 40.000 dosi de la vacuna enfront de la COVID-19. I més de 1000 dosi enfront del virus respiratori sincitial (VRS).

Amparo Buendía, Directora de Salut Pública del departament de la Ribera subratlla la necessitat de vacunar-se contra la grip i la COVID-19. Davant la baixada de les temperatures. Com ha explicat, “davant l’actual augment dels virus respiratoris aguts i si bé encara no hem aconseguit el pic de l’ona epidèmica anual. És important vacunar-se per a previndre els contagis”.

“La vacuna constituïx la millor defensa enfront d’estos virus. No sols per a la nostra pròpia protecció sinó també per a resguardar a aquells que ens envolten. Especialment a les persones vulnerables o amb patologies cròniques”, assegura Buendía.

En este sentit, la directora general ha recordat que “des del 4 de desembre, la vacunació està disponible per a tota la població. Per la qual cosa totes les persones poden sol·licitar cita en el centre de salut corresponent per a vacunar-se”.

Finalment, de la vacuna en menors enfront del virus respiratori sincitial s’han administrat a la Ribera un total de 1036 dosi. Esta vacuna s’administra en els centres de salut i en les maternitats dels hospitals, i fins a la data s’ha superat el 85% de la cobertura.

Cobertura en grip per grups de risc

Quant a la cobertura per grups de risc a la Ribera, destacar que en persones vacunades en centres sociosanitaris la cobertura de la vacuna de la grip és del 83,45%.

D’altra banda, en el grup de majors de 60 anys, la cobertura aconseguida enfront de la grip fins al moment és del 57% i en majors de 75 anys augmenta fins al 72%.

Així mateix, respecte al personal sanitari i sociosanitari la cobertura de vacunació enfront de la grip és del 65,74%.

D’altra banda, durant este any s’ha inclòs als xiquets d’entre 6 i 59 mesos com a grup recomanat en la campanya de vacunació enfront de la grip. D’esta manera, fins a la data s’han vacunat a un total de 1310 xiquets a la Ribera de 6 a 23 mesos enfront de la grip, aconseguint una cobertura de 47,13%. Entre els xiquets de 24 a 59 mesos s’ha aconseguit una cobertura del 45,99%.

Finalment, la directora general ha manifestat que “els xiquets són importants transmissors de grip i és fonamental vetlar per la seua protecció, no sols per a resguardar el seu benestar, sinó també per a assegurar la seguretat dels seus sers estimats, incloent-hi pares, germans i avis, especialment en estos dies de trobades familiars”.