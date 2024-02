El projecte acabarà al desembre del 2025 i crearà una zona d’onze mil metres quadrats per a usos recreatius en l’Hort de Redal

El projecte «Canya a la canya», que s’inicià en gener al terme d’Alzira. A poc a poc transforma la ribera del Xúquer al seu pas per la ciutat.

L’objectiu de la iniciativa, que lidera el Consorci de la Ribera, és carregar-se la canya i substituir-la per bosc de ribera. Un canvi que no només influirà en el paisatge. Ja que ara es deixa veure el llit del riu, sinó també des del punt de vist mediambiental.

A hores d’ara, el projecte es troba en la primera fase, segons que expliquen fonts municipals i es tracta de. Una vegada tallada la canya i eliminat el rizoma. Obrir la superfície de terra amb geotèxtil perquè el canyar no torne a brotar i s’esgoten les arrels.

En passar un any, es començarà a plantar espècies de bosc de ribera. De moment, els treballs fets fins ara abasten un seixanta per cent de la zona.

El projecte està previst que s’acabe al desembre de l’any que ve

En total es transformaran aproximadament uns 25.000 metres quadrats de la ribera del Xúquer en dos trams fonamentals. En la zona de l’Hort de Redal (des del Mirador fins a la ribera pròxima a la rotonda de Renfe) i la zona de ribera entre el poliesportiu i el recinte firal. El projecte està previst que s’acabe al desembre de l’any que ve. Quan ja s’haja plantejat vegetació autòctona en la superfície que fins fa no res ocupava el canyar.

En el cas de l’Hort de Redal, en la zona més pròxima al pont de José Pellicer. Es preveu, a més, recuperar el bosc de ribera. En eliminar fruiters i condicionar la zona per a usos recreatius. Tal com explica l’alcalde, Alfons Domínguez, «un dels objectius del projecte. A més de millorar l’ecosistema del riu, és continuar treballant en altres usos d’este espai, a més de passejar i fer esport. És vincular el riu a usos recreatius com el piragüisme i altres activitats que ja es fan en altres poblacions. Amb la finalitat de crear un gran parc fluvial comarcal».

El projecte «Canya a la canya» del Consorci de la Ribera i la Fundació Limne està subvencionat amb 3.747.949,03 euros. En una convocatòria d’ajudes impulsada per la Fundació Biodiversitat del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO). Per a restaurar ecosistemes fluvials i reduir el risc d’inundació en els entorns urbans, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) que finança la Unió Europea amb els fons Next Generation. Implica crear un corredor fluvial de setanta-cinc quilòmetres entre Sumacàrcer i la mar, que abasta tretze poblacions banyades pel Xúquer en la Ribera, entre les quals Alzira.