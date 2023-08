La Ribera en Bici alça la veu contra la macro planta fotovoltaica de Sumacàrcer i Navarrés”

Al·legacions contra un ‘atemptat contra el medi ambient’

Energies netes sí, però sense atacar el medi ambient

Tal i com ho han fet anteriorment autoritats de diverses poblacions, representants de diverses associacions i col·lectius, ara és el torn de La Ribera en Bici que ha presentat al·legacions contra el projecte de la macro planta fotovoltaica entre Sumacàrcer i Navarrés. Segons el seu portaveu, Pedro Domínguez, aquesta és una més de les 10 plantes plantejades a la comarca, que qualifiquen “d’atemptat contra el medi ambient” per les seues dimensions. La planta ocuparà 4’4 milions de metres quadrats i suposaria la construcció d’una nova línia d’alta tensió aèria de prop de 13 km.

Pedro Domínguez, de La Ribera en Bici, es mostra a favor de les energies netes, però amb respecte pel medi ambient. Advoca per la instal·lació de plaques solars sobre sòls ja degradats, utilitzant els terrats d’edificis o les cobertes d’aparcaments.

Aquesta proposta de macro planta fotovoltaica ha generat una gran polèmica per les seues dimensions i l’impacte potencial en l’entorn natural. L’organització La Ribera en Bici, com altres associacions i col·lectius, criden a una transició energètica respectuosa amb l’entorn i que no supose una agressió al medi ambient.

Aquestes al·legacions posen en relleu la necessitat d’un diàleg obert i continu entre les autoritats, les empreses d’energia i els ciutadans per a garantir que les iniciatives d’energia renovable siguin sostenibles i respectuoses amb el medi ambient.