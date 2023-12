La prova que ja aconsegueix la seua setena edició va congregar en la vesprada d’ahir a més de 600 persones. Que van gaudir d’una vesprada esportiva, festiva i solidària.

La Sant Silvestre Solidària de Benetússer va aconseguir recaptar més de 650 quilos d’aliments no peribles i de productes per a la higiene personal destinats al banc d’aliments de Creu Roja Horta Sud.

Més de 600 persones van desafiar al fred per a gaudir d’una vesprada esportiva, festiva i solidària a Benetússer.

Les disfresses, la música, l’esport i sobretot la solidaritat van inundar ahir els carrers de Benetússer. Amb la celebració de la setena edició del seu Sant Silvestre Solidària. Organitzada pel Club d’Atletisme Benetússer juntament amb la concejalia d’Esports de l’Ajuntament de Benetússer, l’esdeveniment s’ha consolidat com un dels més participatius durant la programació nadalenca del municipi.

Per a l’alcaldessa de Benetússer Eva Sanz la clau per a la consolidació de la prova és la “enorme participació d’associacions locals. I sobretot de famílies i grups d’amics que no es volen perdre aquesta jornada festiva”. “És molt bonic veure com a setmanes arrere ja vas escoltant la gent comentar sobre les disfresses que portaran i com any rere any podem ajudar a les persones que més ho necessiten amb la col·laboració amb Creu Roja”, explica Sanz.

Per part seua, Ramón Dasí, president de Creu Roja Horta Sud va voler agrair a tota la ciutadania de Benetússer la seua resposta solidària. “La Sant Silvestre de Benetússer és una de les recollides d’aliments més importants que fem per aquestes dates a la comarca. Per això vull agrair als seus veïns i veïnes la seua col·laboració”, va comentar Dasí.