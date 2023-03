Un or, dos plates i un bronze per a la Comunitat

La selecció valenciana conquista el títol en joc internacional masculí i lidera la classificació de la categoria amb 5 punts

Euskadi s’emporta davant de la Comunitat els campionats en frontó i joc internacional femenins i l’elimina en semifinals de frontó masculí

La selecció de la Comunitat Valenciana ja té el primer títol del Mundial d’Alzira 2023. Després de deixar fora a Països Baixos a les semifinals, no sense treballar-s’ho. La final davant Itàlia va ser igual de renyida que la partida de la fase regular. La selecció valenciana, amb Puchol, Nacho, Pere Roc, Bueno, Giner, José Luis i Diego, va agafar la iniciativa en el marcador des del traure. Però els italians respongueren quan la treta els corresponia a ells.

El moment més difícil de la partida arribà amb 4-5 per als transalpins. El cos tècnic va decidir l’entrada de Diego per Pere Roc i la final va arribar al 5-5 i ‘a dos’. Els valencians saberen controlar la tensió i s’alçaren amb el títol.

“Estem molt contents, la partida de semifinals contra Països Baixos ha sigut molt intensa i a la final contra Itàlia una partida molt disputada. Hem sabut temperar els nervis, i hem sumat els punts que volíem en aquesta modalitat. Tenim un bon grup format i tot això suma per a què després qui jugue tinga la confiança necessària. Entre tots anem a per l’objectiu de guanyar el mundial”, va subratllar Puchol II, un dels jugadors més destacats de la final.

Per al seleccionador Vicent Molines “el grup masculí és una molt bona selecció amb particularitats que sumen i que han donat el seu resultat, sobretot, en màxima igualtat. Ha sigut decisiva la inclusió per exemple de José Luis o Diego, que han sigut determinats. Hui també la pilota ens ha rodat a favor, i els 5 punts que hem conseguit fins ara són claus. Esperem en llargues i en one-wall poder cumplir el nostre propòsit”.

“Pel que fa a la modalitat de frontó,, hem viscut partides on Adrián i Pere Roc han lluitat barbaritats. No hem decidit fer canvis perquè Pere Roc estava en ratxa, però els seus problemes físics finals han fet que decidirem canviar-lo per Puchol II”, va explicar Molines.

Categoria femenina

En la categoria femenina, la final estava ja servida des de dimarts. La Comunitat Valenciana i Euskadi es jugaren el campionat amb el precedent del 6-4 per a les valencianes de la primera fase. No obstant, la final va ser ben diferent. L’equip valencià, amb Victoria, Mar, Ana, Irene i Mónica, s’avança amb un 3-1 favorable, però les basques es referen i remuntaren fins el 3-6 final i s’embutxacaren l’or.

“Les jugadores han demostrat que són la millor selecció del Mundial, però no les han eixit totes les coses que volien demostrar. En joc internacional teníem expectatives pel nostre bon traure i la restada però les basques han sigut superiors. En frontó sí sabiem de la seua superioritat, és la seua modalitat professional, i així ho han demostrat durant la final”, va assenyalar Vicent Molines.

“Estem contentes perquè som subcampiones, durant el Mundial hem fet bones partides, eliminàrem a un equip fort com Països Baixos en la lliga regular. La final no ha eixit com voldríem, estem un poquet decebudes, però ho hem donat tot, elles han guanyat molt bé i es mereixien guanyar”, va destacar Ana Puertes.

FRONTÓ

En la modalitat de frontó, el potent combinat d’Euskadi es va creuar en el camí de la selecció valenciana. En categoria femenina, la jornada havia començat amb un tercer ampli triomf de la parella valenciana -en aquest cas Irene i Amparo- davant Bèlgica per 21-1. A l’última partida de la fase regular, contra les basques, els dos equips pensaren més en la final de la vesprada que ja tenien assegurada.

El domini d’Euskadi (9-21) es va repetir a la final on, en aquesta ocasió amb Victoria i Ana en la formació, les valencianes no pogueren fer res davant la superioritat basca i signaren, en qualsevol cas, un destacat subcampionat, després del 7-21 definitiu.

El camí de la parella masculina abans d’arribar a semifinals va tindre una primera parada en la ronda de quarts de final davant el Quebec, amb domini d’Adrián i Pere Roc per 21-9.

La semifinals, en canvi, va ser un autèntic espectacle. Amb molta calor i una contracanxa plena de gom a gom de públic, la partida va oferir punts molt llargs i treballats que caigueren tant del duo Pere Roc-Adrián com de la parella basca en una lluita de poder a poder on la parella valenciana va plantar cara als experimentats jugadors del País Basc.

Desafortunadament, a meitat partida el jugador de Benidorm va patir unes molèsties musculars que li anaren minvant en els jocs següent. Amb 16-17, Pere Roc va dir prou i hagué de ser substituït per Puchol. Adrián va passar al rest i el de Vinalesa es va situar a la punta. Tot i que els punts continuaren sent llargs i disputats, Euskadi acabà imposant-se per 17-21.

De moment, la selecció de la Comunitat Valenciana lidera classificació del Mundial d’Alzira 2023 en categoria masculina, amb 5 punts. Euskadi en té 4, pels 2 d’Equador i Itàlia, mentre que Bèlgica suma 1. En categoria femenina, Euskadi és primera amb 8, seguida de la Comunitat Valenciana, amb 4.

LLARGUES I ONE WALL

Completades les competicions de joc internacional i frontó, arriba el torn de les llargues i el one wall. Aquest dijous, des de les 9:30 hores, la Comunitat Valenciana jugarà a llargues -modalitat només masculina- davant Euskadi i completar la primera fase davant el Quebec i França.

A One Wall, a la mateixa hora, la selecció femenina competirà contra Xile, per a continuar amb Anglaterra, Euskadi i Països Baixos. Pel que fa als xics, hauran d’esperar fins les 15:30 hores per a debutar contra Paraguai i tancar la fase regular contra Xile i Euskadi.