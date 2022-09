S’obri un període de consultes preliminars de mercat d’un mes per a valorar la capacitat de la indústria sedera valenciana per a dur-lo a terme

La regidora de Patrimoni i Recursos Culturals, Gloria Tello, ha donat a conéixer els resultats del minuciós estudi tècnic que s’ha realitzat sobre la Senyera del segle XVI a fi de poder realitzar una còpia en facsímil. L’objectiu és poder substituir la reproducció que realitzara en 1928 Eduardo Sanchis Romero per a preservar-la, ja que encara que s’han dut a terme restauracions, es troba deteriorada. Esta reproducció és la que desfila pels carrers el 9 d’Octubre. Tello ha assenyalat que “ha sigut tot un repte. Mai s’havia dut a terme una investigació tan minuciosa sobre la Senyera del segle XVI”.

Del complex estudi tècnic dut a terme es desprén que la Senyera de 1545 es va elaborar amb tres tipus de teixits: tafetà, setí i tafetà clàssic. S’han identificat quatre colors bàsics: roig, groc, blau grisenc i verd. També s’han analitzat les parts metàl·liques de la bandera. Segons ha assenyalat la regidora Gloria Tello, “este aspecte és molt important perquè les barres daurades i la corona de la franja vertical estan teixides amb tafetà, utilitzant llaminetes metàl·liques en la trama i esta tècnica ha caigut ja en desús”.

L’estudi ha desenvolupat també també una anàlisi en 3D de la cimera, un elm de plata amb corona d’or i un ratpenat amb les ales esteses, que va ser realitzat per l’orfebre Simón de Toledo en 1638. Finalment s’ha analitzat el pal, a fi d’estudiar la possibilitat d’alleugerir el seu pes.

Una vegada analitzades totes les tècniques, la regidora Gloria Tello ha manifestat que “la rèplica de la bandera planteja diferents reptes, especialment en el tintat de la seda i del teixit de tafetà amb trama metàl·lica perquè es tracta de tècniques desaparegudes i hi ha una dificultat afegida per a aconseguir les matèries primeres”. Tello ha afegit que “la manufactura dels brodats i cordons comporta recuperar processos artesanals que també s’han perdut”.

Per este motiu, s’ha obert un període de “consultes preliminars de mercat” que contempla la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic per a poder determinar “la capacitat de la indústria de la seda valenciana per a poder realitzar aquestes tècniques”. Les qüestions que es volen resoldre estan disponibles des de hui, durant un mes, en el Perfil del Contractant de l’Ajuntament de València.

Una vegada es resolguen totes estes qüestions, segons ha assenyalat la regidora, es decidirà si es realitza un o dos facsímils de la Senyera de 1545.