La sequera provoca pèrdues per als productors de cultius de secà de 73 milions d’euros

Un estudi elaborat per la Unió Llauradora i Ramadera estima que la incidència de la sequera persistent en els cultius de secà de les diferents comarques de la Comunitat Valenciana. Causa ja en aquesta campanya unes pèrdues d’al voltant de 73 milions d’euros. Als productors de la Comunitat Valenciana.

Les pluges de les últimes setmanes simplement han sigut un respir. Però els danys i pèrdues en molts casos són ja irreversibles i necessiten compensació per part de les Administracions per a les persones afectades.

A la província de València, amb el 55% del total de danys, les pèrdues són de 38,9 milions d’euros. En la d’Alacant, amb el 29% dels danys, les pèrdues ascendeixen a 22 milions. Per part seua, en la de Castelló les pèrdues són de 11,5 milions d’euros i el 16% del total dels danys. Quant a les comarques més afectades per aquests danys se situa Utiel-Requena amb el 34%, seguida del Vinalopó Mitjà amb el 7%), Alt Vinalopó amb el 6,7%. La Regió muntanyenca amb el 5,7% i la Plana Alta amb el 4,9%.

La Unió reitera la necessitat d’establir ajudes extraordinàries per als productors de la Comunitat Valenciana d’aquests cultius de secà. Davant l’absència de resposta per part de la Conselleria, l’organització agrària ja ha convocat una protesta aquest pròxim divendres 21 de juny precisament davant la manifesta insensibilitat i desatenció per part de la Generalitat als problemes que afligeixen als llauradors i ramaders de la Comunitat Valenciana, un dels quals entre uns altres el de la falta de resposta a l’afecció de la sequera en el camp.