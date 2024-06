La série valenciana ‘Mascletà’ fa una parada a Alzira per rodar l’última escena del seu capítol pilot

La série ‘Mascletà’, de l’alzireny Rafa Sala i Alfonso Aguado, líder de Los Inhumanos, fa la seua pròxima parada a Alzira.

La Gallera serà l’espai que acollirà aquest dissabte el rodatge del tram final de la primera etapa de la série, un llargmetratge que actuarà com a capítol zero i que veurà la llum a finals de l’estiu.

‘Mascletà’ s’inspira en el món faller i retrata amb humor la rivalitat entre dos famílies per la presidència d’una comissió.

L’elenc de la série està format per actors i actrius veterans, novels i, fins i tot, tiktokers del moment. Una de les cares més reconegudes era l’humorista i actor Paco Arévalo, que va faltar durant el rodatge i a qui anirà dedicada l’estrena de ‘Mascletà’ al setembre.

‘Mascletà’ s’ha gravat en diversos escenaris, com València, Polinyà o Alzira. Aquest dissabte La Gallera serà el decorat de fons de l’última escena del capítol zero, una junta extraordinària de la comissió, on se simularà un tancament d’exercici i l’apuntà a la falla. Els creadors de la série conviden la ciutadania a apropar-se i respirar l’ambient del rodatge al carrer Escoles Pies.