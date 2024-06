La Setmana de Bous de 2024 d’Algemesí ja té cartell anunciador

La sala de plens de l’Ajuntament d’Algemesí ha acollit la selecció del cartell anunciador de la Setmana de Bous 2024

Un cartell, segons el jurat, molt cridaner, original i d’acurada factura

El jurat de l’edició d’enguany, integrat entre altres, per José Javier Sanchis, alcalde d’Algemesí. Natxo Silvestre, regidor de Turisme, Festes i Tradicions; i Alberto Fernández, president de la Comissió Taurina. Després d’analitzar i valorar detingudament les diferents propostes presentades, va decidir designar com a obra guanyadora el cartell presentat per l’artista local, Juan Vilches Adan.

Un cartell, segons el jurat, molt cridaner, original i d’acurada factura. Que recull de manera molt plàstica la idiosincràsia de la nostra festa. Que posa en valor la matèria primera amb què es basteix la nostra característica plaça.

El jurat també va decidir atorgar el segon premi a l’obra presentada per Sergio Iborra Colomer, i el tercer, a Juan Carlos Bañuls Moragues.

A la convocatòria d’enguany s’han presentat 19 cartells diferents provinents tant d’artistes locals. Com d’altres indrets de la geografia espanyola com Xàtiva, Alcàsser, Múrcia, Sevilla i La Rioja.

La presentació oficial, tant del cartell com de la totalitat d’espectacles que integraran la Setmana de Bous d’enguany. Se celebrarà el proper dijous, 25 de juliol, al Teatre Municipal.