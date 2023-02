Hui finalitza la XV Setmana de l’Economia d’Alzira.

Una fira amb diversitat d’actes i activitats a les quals hi han assistit un gran nombre d’empresaris, treballadors, autònioms i públic en general. Per tal d’informar-se al voltat del món laboral i econòmic, com també de grans representants polítics com Carmen Calvo. Que va se la primera ponent de la setmana parlant d’on venim i cap on anem.

Una setmana intensa que aplega a la fi aconseguint els objectis marcas des de l’organització. Així ho ha declarat l’Alcalde d’Alzira Diego Gómez.

Raül Tudela, President de l’Associació Empresarial de la ciutat ha destacat el gran nivel d’aquesta edición i el gran repte que es presenta per al 2024 i ha aprofitat per agrair la participación de tots els assistents.