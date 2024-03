31 germanors, confraries i corporacions, coordinades per la Junta Major organitzen els diferents actes d’esta “simbiosi de patrimoni humà i cultural”

La regidora Mónica Gil convida a la ciutadania per a participar d’esta “experiència única i enriquidora”

L’Ajuntament promociona la festa en el mobiliari urbà i en els autobusos d’EMT València

Els barris del Cabanyal, Canyamelar i Grau es preparen per a acollir la celebració de la Setmana Santa Marinera. Amb la participació 31 germanors, confraries i corporacions, coordinades per la Junta Major d’esta festivitat que “és una simbiosi de patrimoni humà i cultural. Una manifestació de fe en un marc històric i identitari com són els Poblats Marítims. Un districte que convida a confrares, valencians i visitants, a submergir-se en ell com una experiència única i enriquidora”. Segons les paraules de la responsable de Festes i Tradicions, Mónica, Gil.

L’edil, que ha convidat a la ciutadania a gaudir d’esta festa, declarada Festa d’Interés Turístic Nacional en 2011. Ha fet estes declaracions hores abans de la inauguració de l’exposició dels vestits que enguany lluiran els 3.077 confrares (1.405 homes, 1.672 dones i 523 infantils). Que representaran 490 personatges bíblics, protagonistes de la Setmana Santa Marinera.

“Mantindre viva l’essència d’esta festa, que definix les arrels de la nostra ciutat, és un dels objectius municipals”. Ha assegurat la regidora de Festes i Tradicions, després d’explicar que “com a institució, l’Ajuntament té el deure de protegir i reforçar el seu impacte cultural i turístic”.

Mónica Gil també ha elogiat l’“ampli programa d’actes que, coordinats per la Junta Major de la Setmana Santa. Recreen els actes cristians amb els quals es commemora la resurrecció de Jesucrist al tercer dia després d’haver sigut crucificat”. I entre estos actes, ha destacat alguns “emblemàtics” com la processó del Sant Enterrament en la vesprada del Divendres Sant.

Les tradicions d’una ciutat són el seu senyal d’identitat

“Les tradicions d’una ciutat són el seu senyal d’identitat, el llegat d’un passat a un present, però també a un futur sense perdre gens l’esperit i la seua singularitat. La nostra Setmana Santa Marinera és una de les tradicions més vives i arrelades a València que reflectix la devoció i el fervor dels mariners i pescadors”, ha afegit.

“Si bé -ha apuntat- potser és el que més distingix a la Setmana Santa Marinera de València de la d’altres llocs, és el colorit i alegre Desfilada de Resurrecció. Que se celebra el Diumenge de Pasqua a les 13 hores. Les Germanors, confraries i corporacions desfilen sense les seues imatges i canvien els colors negres i grisos propis del Divendres Sant per altres tons clars i vius que escenifiquen l’alegria de la Resurrecció de Jesús. I d’acord amb este sentiment, els participants abillats com a personatges bíblics llancen flors al públic, que aplaudix amb agraïment este llançament de clavells”.

“És curiós acostar-se al Cabanyal, Canyamelar i Grau en estos dies i percebre que poden estar celebrant-se quatre processons al mateix temps per carrers molt pròxims”. Ha afegit l’edil després de destacar “la importància de donar a conéixer la Setmana Santa Marinera. Sentir el so dels tambors, sentir l’olor d’encens, contemplar el colorit dels vestits dels diferents col·lectius i els seus personatges bíblics. Tocar les imatges i degustar la gastronomia típica dels barris mariners, que suposa una experiència immersiva única”.

Muppis, autobusos i Canales de difusió

Finalment, Mónica Gil ha manifestat que “en el marc del compromís municipal i la voluntat tàcita de promocionar esta festa,. Des del 26 de febrer la Setmana Santa protagonitza un circuit de més de 80 muppis, expositors del mobiliari urbà situats estratègicament per tota la ciutat. Per a promocionar el patrimoni artístic, cultural i religiós de la Setmana Santa Marinera a través del cartell, obra de Ibán Ramón”.

Eixe mateix cartell també lluïx en l’exterior de 3 línies d’autobús d’EMT València, que a més acostaran la ciutadania fins a la festa. Com també es farà a través del seu canal de d’informació a bord ‘EMTv’. On s’oferirà informació “per a divulgar la celebració i acostar a valencians i turistes cap a la festa més arrelada en la zona marítima de la ciutat”.

Des dels comptes municipals (Ajuntament i Festes de València) també es donarà suport i cobertura als actes. “Tant de referència com excepcionals per la seua simbologia”, de la Setmana Santa Marinera de València, i s’activarà l’App de la festivitat en la web municipal.

Esta App, Processiona, ha sigut renovada i que per primera vegada quanta amb servici per al sistema operatiu IOS, es facilita l’accés a horaris, processons, recorreguts i detalls de les diferents processons als visitants i es camina cap a un ús cada vegada més sostenible dels recursos.

L’App pot descarregar-se en els següents enllaços: Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.jmssm.processiona , i IOS: https://apps.apple.com/us/app/processiona/id6450513747.