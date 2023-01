El regidor d’Agenda Digital i Administració Electrònica, Pere Fuset, va fer ahir balanç en roda de premsa. Sobre l’efectivitat de la Seu Electrònica i va afirmar que esta és considerada com una de les més sòlides i madures de tota Espanya. Gràcies al treball realitzat des de l’any 2015 per a consolidar-la, millorar-la i construir. Gràcies a això, una administració més eficaç i transparent, sent una ferramenta imprescindible per a les xicotetes empreses, comerç i autònoms.

Fuset destacava els sectors i els principals tràmits realitzats, mostrant de les funcionalitats més emprades en l’administració electrònica.

L’edil també va posar el valor l’efectivitat de la seu electrònica i la confiança. La qual transmet a l’usuari destacant que, a hores d’ara, 2 de cada 3 tràmits de l’ajuntament de València és electrònica. A més, una de les peculiaritats de la seu és la connexió amb altres administracions, una acció que es va portar a terme al 2020.

Finalment, Fuset afirmava que “la utilització de l’administració electrònica ha suposat un gran estalvi de temps i sobretot de recursos, que s’estima que pot aconseguir una xifra superior als 23 milions d’euros, a més d’altres 644.000 euros en estalvi postal”. “L’any 2022 ha sigut un any de creixement en la utilització de la seu electrònica, un any en el qual s’ha recuperat l’atenció presencial per part l’Ajuntament “però l’opció digital ha vingut per a quedar-se, i cada vegada és usada per un nombre major d’usuaris”, sentenciava l’edil.