La Seu Judicial de Carlet Impulsa l’Eficiència Energètica amb la Instal·lació de Panells Fotovoltaics

Una Inversió en Energia Sostenible per a la Conselleria de Justícia i Interior

Projectes Similars s’Executen en Altres Seus Judicials de la Comunitat

La Conselleria de Justícia i Interior ha donat el tret d’inici a la instal·lació de 61 panells fotovoltaics en la seu judicial de Carlet. Amb una inversió que ascendeix a vora 41 mil euros, aquests panells, que compten amb una potència total de 27,45 kilowatts, preveuen una estalvi del 25% en el consum energètic de l’edifici.

Durant les hores amb llum solar, l’energia produïda per aquests panells cobrirà una part substancial de les necessitats energètiques de l’edifici. Això permetrà reduir significativament la dependència de l’electricitat convencional i impulsarà un model energètic més sostenible per a la infraestructura judicial.

Per a garantir la transparència i consciència energètica, es monitoritzarà la producció d’energia en temps real. Aquesta informació serà accessible al públic a través d’una pàgina web i també es mostrarà en una pantalla de televisió situada a l’entrada de l’edifici.

Aquesta iniciativa no és aïllada. S’emmarca dins dels esforços constants de la Conselleria per millorar l’eficiència energètica en les seus judicials. Per a això, s’estan utilitzant fons del programa europeu Next Generation, i la gestió del projecte recau en l’IVACE.

A més de Carlet, altres seus judicials de la Comunitat Valenciana, com Picassent, Catarroja o Moncada, també estan implantant projectes similars. Amb això, es busca no solament estalviar en costos energètics, sinó també reduir l’impacte ambiental i caminar cap a un model més verd i sostenible per a les infraestructures públiques.