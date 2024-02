La Targeta +25 de Torrent esgota el pressupost en temps rècord

La campanya es va posar en marxa el dia 22 de desembre. En poc més d’un mes s’ha esgotat el pressupost de 275.000 euros que l’Ajuntament de Torrent ha destinat a esta.

La campanya de la Targeta +25, impulsada per l’Ajuntament de Torrent per a promoure el comerç local. Ha superat totes les expectatives en esgotar el seu pressupost en poc més d’un mes des del seu llançament el passat 22 de desembre. Amb una assignació inicial de 275.000 euros, la resposta de la ciutadania ha significat una injecció d’1.375.000 euros en el comerç local, beneficiant a prop de 400 establiments.

La Targeta +25, cada vegada més popular entre veïns i també entre residents dels voltants, ha demostrat ser un èxit continuat a Torrent. Una oportunitat per a comprar en el comerç de proximitat, apostant pels productes locals i fent costat al teixit comercial de la ciutat.

En esta edició, un total de 2900 persones han adquirit la targeta, evidenciant el seu paper clau en la dinamització de l’activitat econòmica local. Cal destacar que, en comparació amb la campanya anterior, el pressupost assignat ha aconseguit el seu límit en temps rècord.

La Targeta +25 es consolida així com una eina efectiva per a incentivar el consum en els comerços de la ciutat. Una aposta que reafirma el compromís del consistori i dels comerços per continuar promocionant el comerç local com a motor de desenvolupament, i que es preveu continuar posant en marxa en pròximes edicions.