La Casa dels Artillers acollia dissabte passat l’audició final del Foios Little Fest que va collir un nou èxit de participació

La Casa dels Artillers s’inundava, dissabte passat, de música i dansa. Gràcies a la final de la tercera edició del Foios Little Fest que, un any, va comptar amb una alta participació. Ni el jurat ni el públic el van tindre fàcil.

No obstant això, finalment, van ser Lucía Moraleda en la categoria de Dansa novell. Ainhoa Aparicio i Elena Carcedo en la categoria de Dansa superior. María Xía Silvestre en la categoria de Música novell. Diego Parra en la de Música superior qui es van convertir en guanyadors d’aquesta tercera edició.

El públic va ser determinant, ja que el seu vot representava un 50% enfront del 50%

El públic va ser determinant, ja que el seu vot representava un 50% enfront del 50% del jurat, i tant el nivell de les actuacions. Com el canvi d’ubicació no va deixar a ningú indiferent. “L’edició d’enguany m’ha encantat i, malgrat la pluja, aquest nou espai ens ha agradat molt”, assenyalaven des del públic.

Per part seua, el regidor de Joventut, Paco Serrano, ha agraït a tots els finalistes per la qualitat de les seues actuacions. Ha posat en valor el repte que suposava completar tot l’aforament disponible amb el canvi d’ubicació de la Casa de Cultura a la Casa dels Artillers. “S’ha passat de 233 localitats a més de 300, i la veritat que estem molt contents perquè hem aconseguit completar el cent per cent de l’aforament”.

Un punt de vista que també ha compartit l’alcalde de Foios, Sergi Ruiz, que ha assenyalat que “s’han complit les expectatives d’aquesta tercera edició del Foios Little Fest tant en el canvi d’ubicació, com amb el nivell de les actuacions”. Així mateix, ha ressaltat la importància de “continuar donant suport a la Cultura des de les institucions públiques. I més especialment a aquells joves que volen obrir-se camí, en aquest cas, en el món de la dansa i de la música”.

Des de l’àrea de Joventut de l’Ajuntament de Foios ja es treballa en una nova edició que, com ha avançat el regidor Paco Serrano. Portarà importants novetats, com un canvi de data i un premi econòmic per a tots els finalistes, i no només per als guanyadors.