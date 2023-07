Aquesta tercera onada de calor es fa patent cada dia més, pujant les temperatures a més de 40 graus en bona part del nostre país. Com a conseqüència, s’esperen nits tropicals amb mínimes que no baixaran dels 25º. L’AEMET ha emès un avís especial per aquesta onada, ja que se li suma l’entrada d’una massa d’aire càlid. Per la seua part, el Centre de Coordinació d’Emergències ha emès un avís taronja per altes temperatures a l’interior de València i groc en tot el litoral. Els remeis per a pal·liar la calor d’aquesta tercera onada són variats. Però els de sempre són quedar-se a l’ombra, hidratar-se molt i tindre com a millor amic el palmito.

D’altra banda, també hem d’anar amb compte amb els colps de calor, els quals són una lesió causada per l’augment de calor en el cos, fent que els mecanismes que regulen el calor es col·lapsen, perquè el cos arriba a més de 40º. Alguns dels símptomes poden ser dificultat respiratòria, convulsions, mal de cap i en casos extrems la mort.

Per a evitar-los no hem d’estar de forma prolongada al sol, vestir roba clara i fresca, no fer exercici físic entre les 11 i les 16, augmentar el consum de líquids i mandindre’ns frescs. I els colps de calor es tracten refredant el pacient en el coll, les cames, les axil·les i el cap.