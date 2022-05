Torre dels Coloms del Monestir de la Murta.

La Regidoria de Patrimoni Històric junt a l’Associació Amics de la Murta treballen conjuntament per tal de no deixar en l’oblit l’anhelada conservació i recuperació de la Torre dels Coloms del Monestir de la Murta.

S’ha donat un pas decisiu per a que siga realitat; formar part dels pressupostos participatius per als anys 2022 i 2023, per la qual cosa se contempla en els pressupostos de la Generalitat una consignació de 1.200.000 euros en dos anualitats, una per enguany i l’altra per al anys ve.

«Ara cal esperar que els pressupostos es facen efectius per tal de poder rebre la consignació necessària per a procedir a la conservació de la Torre del Coloms, un element defensiu amb rellevància cultural i històrica que data del segle XV, a més, està considerat un bé patrimonial de gran valor per a la ciutadania alzirenya, cosa que fa que cal mantindre i preservar per a futures generacions», segons la regidora Isabel Aguilar, encarregada de l’àrea de Patrimoni Històric de l’Ajuntament d’Alzira.

En breu donaran inici una sèrie de reunions de treball entre tècnics municipals i de la Conselleria per a coordinar el cronograma d’actuacions per tal d’impulsar l’execució del projecte, precisar al detall totes les necessitats d’actuació al conjunt monàstic per tal d’estabilitzar aquelles parts on siga necessari intervindre i sol·licitar a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esports de la Generalitat Valenciana la immediata intervenció en la salvaguarda de les ruïnes del monestir.

El Pla Director del Monestir de la Murta ha suposat un manual de coneixements i de planificació dels treballs pendents. La recuperació de la Torre dels Coloms i la seua musealització és un dels objectius que es pot veure realitzat amb esta selecció als pressupostos de la Generalitat.

