Un cap de setmana ple d’actes i activitats per a tots els públics s’han gaudit en la població riberenca de Castelló, en honor a Santa Bàrbara.

Activitats com mascletà, despertades, jocs per als més menuts de casa, una xocolatada, passacarrers i com a tancament del cap de setmana, la celebració de la tradicional processó, que va donar inici des de l’ermita de Santa Bàrbara, recorrent els carrers de tot el barri i finalitzant en la mateixa ermita, on es va llançar un castell de focs artificials i seguidament, el Cor va oferir uns cants a la verge.

Orte Gómez, alcaldessa de Castelló, va explicar que aquesta tradicional festa en honor a Santa Bàrbara, continua avant amb el suport de l’Ajuntament i ha volgut donar les gràcies i l’enhorabona a l’Associació de Festers i Festeres de Santa Bàrbara per la gran tasca i esforç que realitzen, any rere any.