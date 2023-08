La Tradicional Volta a Peu al Forn de Carrascosa Celebra el seu Trenta Aniversari este Agost

Festes Anuals de l’Associació: Una Aventura de Patrimoni i Esport

L’Associació Convida a Tots a Participar i Compartir l’Experiència Única

Com cada any, l’associació celebra el primer cap de setmana d’agost les seues festes, un esdeveniment que s’ha convertit en una tradició molt esperada per tots. En mig d’aquestes celebracions, destaca un acte que s’ha consolidat com un dels moments àlgids de l’esdeveniment: la Volta a Peu al Forn de Carrascosa. Enguany, la Volta a Peu compleix el seu trenta aniversari, marcant tres dècades d’aquesta trobada única que mescla patrimoni i esport en una sola activitat.

La tradicional Volta a Peu al Forn de Carrascosa és una cursa que transcorre per llocs plens d’història, patrimoni i natura, aportant un enriquiment personal i cultural a tots els seus participants. Aquesta edició de la cursa és molt especial, perquè la Volta a Peu està complint 30 anys. Una trajectòria que és testament de la constància, l’esforç i l’amor pel patrimoni local que l’associació ha mostrat durant tots aquests anys.

L’associació, com a organitzadora d’aquest esdeveniment, es complau a convidar a tots a ser part d’aquestes festivitats i, sobretot, de la Volta a Peu. És un desig fervent de l’associació que tant la comunitat local com qualsevol persona interessada s’animen a participar en aquestes celebracions i en la Volta a Peu.

Per facilitar la participació de tots, l’associació posa a disposició tota la informació necessària. S’ha preparat un programa detallat de les festivitats i un fullet informatiu sobre la Volta a Peu, on es pot trobar tot el que es necessita saber per a gaudir plenament d’aquest esdeveniment.

Finalment, l’associació vol expressar el seu agraïment anticipat per la difusió d’aquest esdeveniment. La ampla difusió de la Volta a Peu i les festivitats associades és vital per l’èxit d’aquest esdeveniment. A més, si vostè decideix assistir a aquest esdeveniment, estarem encantats de rebre’ls. És un honor per a l’associació poder compartir aquestes celebracions i la tradicional Volta a Peu amb tots. En resum, la participació de tots enriquirà enormement aquesta celebració.