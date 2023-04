Gràcies a aquestes millores, el nombre d’usuaris online per a la realització de reserves continua creixent

La biblioteca municipal d’Alcàsser ha experimentat, en els últims anys, un procés de transformació digital. Que li ha permés millorar els seus serveis i facilitar l’accés a les persones usuàries de manera telemàtica.

Per a això, no només s’han renovat tots els sistemes d’informació utilitzats. Sinó que s’han incorporat un total de 13 ordinadors per a accés públic amb servei d’impressió gratuïta i escaneig de documents, així com pantalles informatives de televisió per a la publicació d’informació rellevant de les diferents àrees del consistori, millorant la comunicació amb la ciutadania.

Així mateix, la biblioteca municipal disposa d’un portal de reserves, a través de la web municipal o de l’App, per a alguns serveis. De fet, durant la pandèmia, aquest portal es va utilitzar per a la reserva de places del servei d’ordinadors i impressió. A més, aquest portal ofereix la possibilitat de visualitzar les activitats i esdeveniments programats i realitzar la reserva.

Durant el període de 2021-2022, aquest portal va registrar un total de 211 reserves i la tendència és que aquest número vaja incrementant-se.

Com explica l’alcaldessa d’Alcàsser, Eva Zamora, «l’objectiu és anar implementant millores que permeten millorar els serveis de la biblioteca municipal». En aquest sentit, al llarg d’aquest 2023, es realitzarà la renovació del programari del servei d’ordinadors per un d’última generació; però també la posada en marxa d’un nou servei de formació per a reduir la bretxa digital de la ciutadania en l’accés als serveis online oferits per tots els departaments de l’Ajuntament d’Alcàsser i les principals administracions públiques.

D’aquesta manera, ha informat Zamora, «s’organitzaran uns tallers impartits pel departament de Transformació Digital de l’Ajuntament d’Alcàsser, juntament amb professorat de la Universitat de València, prèvia reserva de plaça, ja que un dels objectius d’aquest consistori és fer accessible la informació rellevant del nostre poble a tota la ciutadania».

Els tallers s’impartiran mensualment, tots els primers dimarts de cada mes, en el Centre Social d’Alcàsser, de 17.00 a 20.00 hores. Per a inscriure’s, serà necessari enviar un correu indicant el nom i cognoms, un telèfon i un correu a la bústia tdigital@alcasser.es