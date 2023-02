En el 2022 es van realitzar més de 1.300 reserves online de les diferents pistes del poliesportiu, i al voltant de 15.500 reserves per a utilitzar la piscina durant l’estiu

L’Ajuntament d’Alcàsser es troba en ple procés de transformació digital de l’Àrea d’Esports.

Un impuls que des del Consistori es valora molt positivament pels resultats que s’estan obtenint. Aquest canvi al model digital se sustenta en tres àmbits: tecnologia, persones i organització.

Pel que respecta a l’apartat tecnològic, s’han renovat completament tots els sistemes d’informació utilitzats. S’ha reforçat el servei oferit a la ciutadania amb la publicació d’informació en les pantalles informatives dels edificis públics o, en el cas dels portals web municipals. Permetent, per exemple, disposar d’informació actualitzada d’activitats esportives. Fer reserves de pistes del Poliesportiu o de la piscina o inscriure’s a les Escoles Esportives i Programes Esportius d’Adults.

Procés de registre d’incidències en les instal·lacions esportives

Entre les novetats també destaca la posada en marxa de l’eina que permet agilitzar el procés de registre d’incidències en les instal·lacions esportives i reduir el temps d’espera per a la seua resolució. En prioritzar-les i assignar-les als membres del seu equip o de proveïdors externs, en funció de la seua urgència i complexitat.

En el cas del personal municipal, s’ha potenciat l’adaptació dels seus recursos humans a les noves tecnologies gràcies a la formació en ciberseguretat. Reglament general de protecció de dades, administració intel·ligent i gestió d’incidències.

Finalment, en l’apartat d’organització, destaquen els bons resultats del portal de reserves, posat en marxa durant la pandèmia. Que va permetre obrir la majoria d’instal·lacions esportives, inclosa la piscina. En aquest últim cas, es van realitzar 12.230 reserves durant 80 dies de 2020, precisament en una època en la qual moltes localitats confrontants de la comarca de l’Horta Sud tenien tancada aquesta instal·lació per falta d’una eina de cita prèvia online.

En el cas concret de la piscina, aquest passat estiu es van dur a terme 15.495 reserves o usos d’aquesta. A més, es van fer més de 1.300 reserves de les pistes de pàdel, tenis, frontenis i trinquet durant tot 2022. Quant al portal d’eSports, aquesta eina ha permés gestionar més de 1.200 inscripcions de manera online per part de tots els esportistes del municipi.

L’alcaldessa d’Alcàsser, Eva Zamora, ha assenyalat que “tots i totes hem incorporat les noves tecnologies en el nostre dia a dia, per la qual cosa des de l’Ajuntament també hem apostat per la digitalització dels serveis per a adaptar-los a les necessitats actuals de la ciutadania”. No obstant això, ha recordat l’alcaldessa, «des de l’Ajuntament som conscients de la bretxa tecnològica que existeix en determinats sectors de la població. I per tant, oferim ajuda i serveis de manera presencial per a facilitar l’accés a la informació a tota la ciutadania».