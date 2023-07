La Traviata de Verdi sonarà als Jardins del Mercat de Cullera

Després de l’èxit de la primera edició, la localitat celebrarà de nou a l’agost el Festival Òpera Open-Air CullerArts



Una Gala Lírica homenatge al Mestre Serrano i a Joaquín Sorolla, i la sarsuela ‘El barberillo de Lavapiés’. Completen el programa del festival d’òpera i sarsuela a l’aire lliure

L’Ajuntament de Cullera llança la segona edició de l’Òpera Open-Air CullerArts. Festival dedicat al bel-cant i a la sarsuela que enguany tindrà lloc els dies 4, 6 i 8 d’agost. Als Jardins del Mercat de la localitat.



«Després de l’èxit i el gran acolliment de la primera edició. Aquest estiu tornem a celebrar aquest festival que tan bon sabor de boca ens va deixar l’any passat. Volem que Cullera continue sent tot un referent en el panorama musical tant a nivell nacional com internacional», ha expressat l’alcalde de Cullera, Jordi Mayor.



Som una ciutat de música, per això a Cullera hi ha espai per a qualsevol tipus de gènere



«Som una ciutat de música, per això a Cullera hi ha espai per a qualsevol tipus de gènere. Des de la música clàssica fins a l’electrònica. La nostra àmplia i variada programació atrau a més cada temporada a un major nombre de visitants». Ha afegit per part seua el regidor d’Activitats Musicals, Juan Carlos Alandete.



L’òpera ‘La traviata’ de Giuseppe Verdi, en versió semiescenificada, serà l’encarregada d’obrir l’II Festival Òpera Open-Air CullerArts.





Una programació molt especial





El divendres 4 d’agost s’inaugurarà el festival amb un dels més cèlebres títols del catàleg de Verdi: La traviata. Amb les veus de la soprano Rosa Gomáriz, el tenor Álvaro Diana i el baríton Carlos Álvarez. En els principals rols de Violetta, Alfredo i Giorgio Germont.



Dos dies més tard, el diumenge 6 d’agost, tindrà lloc la Gala Lírica Homenatge a Serrano i Sorolla amb un monogràfic dedicat a les sarsueles més famoses del Mestre José Serrano. En el 150é aniversari del seu naixement.



La proposta escènica, signada per Emilio López, rendirà al seu torn homenatge a l’obra pictòrica de Joaquín Sorolla, coincidint amb el centenari de la seua mort.





Intervindran en la gala la mezzosoprano Lorena Valero, el tenor Javier Palacios i el baríton Sebastià Peris.





El festival clausurarà la seua segona edició el dimarts 8 d’agost amb la popular sarsuela ‘El barberillo de Lavapiés’, homenatge a l’immortal Barbieri en el 200é aniversari del seu naixement. La mezzosoprano Cristina Faus i el tenor Mario Corberán canten els principals rols de Paloma i Lamparilla sota la concepció dramatúrgica de Juanjo Monsell.

Cristóbal Soler





Novament, el seu director artístic i musical, Cristóbal Soler, ha dissenyat “una programació l’eix principal de la qual està vertebrat per dues dels títols més famosos de tots dos gèneres, a més de la citada gala lírica en versió semiescenificada, de la mà de reconeguts cantants del panorama nacional i internacional”.



Participaran al llarg dels tres títols programats una nova generació de cantants – fins a un total de vint- als quals s’uneixen les sopranos Tanya Durán Gil i Turiya Haudenhuyse, la mezzosoprano Amparo Zafra, els tenors Miguel Ángel Ariza i Alejandro Díaz, els baixos Lluís Martínez i Valentín Petrovici, els actors Ruth Lezcano i Rafael Alarcón.



Els tres concerts comptaran també enguany amb la participació de l’Orquestra Simfònica i del Cor CullerArts. Totes dues formacions integrades per excel·lents músics professionals de la Comunitat de València.





Èxit de la primera edició





El I Festival Òpera Open-Air CullerArts, celebrat a l’agost de 2022. Va comptar amb 2.200 assistents que van poder gaudir de l’òpera Carmen, la sarsuela Luisa Fernanda a més d’una completíssima Gala Lírica.



La soprano Ainhoa Arteta i el tenor Ramón Vargas van ser els caps de cartell de l’any passat. Sebastià Peris, Lorena Valero, Maite Alberola i Enrique Ferrer van ser les altres grans veus líriques que van completar l’elenc del festival.

Una clara aposta per la música





Una vegada més, l’Ajuntament de Cullera aposta per l’art musical a través de CullerArts. La seua plataforma cultural, creada en 2019 pel consistori per al desenvolupament dels seus projectes musicals.



La següents cites importants amb els melòmans seran el XIII Certamen Nacional de Bandes de Música de Cinema ‘Ciutat de Cullera’, que se celebrarà als Jardins del Mercat el pròxim 29 de juliol; i la V edició del “Concurso Internacional de Violín CullerArts”, que tindrà lloc a l’Auditori Municipal de Cullera, del 7 al 9 de setembre.



Per a més informació i compra d’entrades, es podrà visitar i reservar des de la pàgina web: www.cullerarts.cullera.es , o també des de la web de l’Ajuntament de Cullera habilitada per a la venda d’entrades: www.agendacullera.com .