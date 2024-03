LA UNIÓ aconsegueix que la Conselleria d’Agricultura publique les cotitzacions setmanals de l’alvocat, un cultiu emergent en el camp valencià

La Comunitat Valenciana és la segona productora a Espanya després d’Andalusia i la campanya es desenvolupa amb bones perspectives de preus per als productors

La Unió Llauradora ha aconseguit que la Conselleria d’Agricultura publique per primera vegada des de la setmana 9 d’enguany -26 de febrer al 3 de març- les cotitzacions en origen de l’alvocat produït en la Comunitat Valenciana, una reivindicació de l’organització agrària a causa de l’auge del cultiu en els últims anys. L’alvocat és, per darrere del caqui, la magrana o la fruita d’estiu, el fruiter de regadiu amb més extensió cultivada i, no obstant això, és l’únic que no apareixia referenciat fins a la data en la publicació setmanal de preus agraris de Conselleria.

El treball de LA UNIÓ perquè siguen públics els preus de l’alvocat per província i varietat no ha sigut de la nit al dia, perquè porta des de l’any passat intentant que es duga a terme. “És una de les eines més valuoses que hi ha a l’abast del llaurador per a recollir informació que li oriente sobre els preus a demanar en les operacions de venda de la seua collita”, assegura LA UNIÓ.

En la Comunitat Valenciana, segons les últimes dades de l’Informe del Sector Agrari Valencià, la superfície d’alvocats en 2022 era de 2.310 hectàrees, la qual cosa la situa la segona d’Espanya només superada per Andalusia i per davant de Canàries. Per províncies, la de València representa el 51%, la de Castelló el 28% i la d’Alacant el 22%. No obstant això, per comarques, la principal amb més superfície cultivada és la Marina Baixa, amb el 16%, seguida de la Plana Baixa, la Plana Alta i el Camp de Morvedre amb el 14%, el 12,2% i el 12% respectivament.

L’inici de la campanya de l’alvocat autòcton va estar marcat per l’escassetat d’aigua a Andalusia, la qual cosa va provocar una reducció important de la producció, fonamentalment a Màlaga. Aquesta reducció de producció ha beneficiat a la Comunitat Valenciana, entre altres zones productores.

La collita d’enguany es pot qualificar com regular-alta. En algunes zones molt concretes, hi ha hagut una reducció dels quilograms, sobretot en la varietat Hass, però que s’ha compensat amb una bona producció d’una altra varietat com la Lamb Hass.

El començament de la campanya va estar marcat també pel baix calibre i la baixa qualitat dels alvocats provinents d’ultramar, i la reducció, per la guerra de Gaza, de les importacions d’alvocats israelians. Aquestes dues circumstàncies, al costat de l’increment del consum tant a nivell nacional com europeu, van originar que la varietat primerenca Bacon arribara a preus de fins a 1,40 €/kg, la qual cosa va suposar que el preu rebut pel productor quasi duplicara el de la campanya passada.

Respecte a la varietat Hass, la recol·lecció en les zones més primerenques de la Marina Baixa va començar més prompte de l’habitual, sobre el mes de novembre, quan habitualment es feia al desembre. Aquest avançament de la campanya, junt també a la baixa qualitat dels alvocats importats de països tercers, va representar que els preus també s’incrementaren respecte de la campanya passada un 25-30%.

Aquest bon comportament del que portem de campanya s’està traslladant també a la varietat Lamb Hass que ha arribat per aquestes dates, segons les dades publicades per la Conselleria d’Agricultura, fins als 2,50 €/kg, la qual cosa suposa un increment de més del 25% sobre la campanya passada. Cal assenyalar també que l’alvocat ecològic valencià s’ha pagat per damunt dels 4 €/kg.

Es preveu que la campanya de l’alvocat de la Comunitat Valenciana s’allargue fins a finals d’abril quan comencen a arribar els alvocats procedents de l’hemisferi sud.