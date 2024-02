LA UNIÓ assenyala que Brussel·les i Planas riuen amb les seues propostes del camp valencià al no abordar la competència deslleial de les importacions

LA UNIÓ, després de la celebració del Consell de ministres d’Agricultura d’aquest dilluns a Brussel·les, critica la falta de serietat del comissari d’Agricultura, l’absència d’anàlisi de la competència deslleial de les importacions de tercers països i la necessitat urgent d’incorporar clàusules espill en els tractats de lliure comerç i la hipocresia de Luis Planas.

LA UNIÓ, després d’estudiar el debatut durant el Consell de Ministres, critica que la Unió Europea continue donant l’esquena al camp valencià, afavorint les produccions i comercialització de tercers països sense incorporar les clàusules espill en els acords que estan debatent-se i que té previst aprovar de manera quasi imminent, negant el problema.

L’organització recorda que aquestes clàusules podrien servir per a frenar la competència deslleial que s’està generant amb altres països des de fa temps, afavorint, per fi, la producció i comercialització en igualtat de condicions.

“La UE ens utilitza com a moneda de canvi en temes polítics i després també afavoreix a les grans empreses i fons d’inversió que són els únics beneficiaris dels acords amb tercers països, amb inversions i normatives més laxes que les nostres. És un abús i un abandó continu el que patim els professionals agraris europeus i es posa de manifest que la UE només treballa per a quatre grans empreses”, assenyala Carles Peris, secretari general de LA UNIÓ.

En aquest sentit, manifesta la seua desaprovació per les declaracions del comissari d’Agricultura que tira pilotes fora sobre la responsabilitat europea dels acords comercials de Mercosur i el Marroc. “Si això no és política agrària, què és? És l’ús de l’agricultura i la ramaderia com a moneda de canvi d’una forma descarada. El Comissari d’Agricultura no ha entés res malgrat tindre els tractors a la seua porta”, comenta l’organització. En aquest sentit, assenyala que el ministre d’Agricultura es torna igual que es va anar, sense aconseguir res en un Consell que s’antullava per a l’opinió pública un punt d’inflexió en les mobilitzacions.

Unión de Uniones, organització estatal en la qual s’integra LA UNIÓ, està ja treballant en un nou calendari de mobilitzacions. De fet hui els nostres companys de Unió de Pagesos de Catalunya han convocat hui i demà concentracions en passos fronterers amb França com a senyal de protesta d’aquesta política permissiva amb les importacions.

D’altra banda, l’organització valora positivament que es tinga en compte la petició de flexibilització de la interpretació de la clàusula de força major del reglament de finançament de la PAC tenint en consideració el context actual i les conseqüències de desestabilització per la guerra a Ucraïna.

A nivell estatal, l’organització lamenta la desídia de Planas en sentir-se eximit de culpes per com està la situació del sector agrari.

“Hem llegit que el ministre diu que “a un problema europeu, una resposta europea” com si ell no tinguera res a veure o no formara part de la presa de decisions d’Europa que ens han portat fins on estem”, critiquen des de LA UNIÓ.

“Hi ha moltes coses que ell sí que pot fer en un altre àmbit perquè el camp vaja millor, així que ens sembla que més aviat vol escórrer l’embalum i passar la creïlla calenta a uns altres”, afig. L’organització considera una hipocresia que el Ministre Planas apel·le a la necessitat de diàleg entre les institucions europees i els llauradors i ramaders quan ell, a Espanya, ho restringeix en bloquejar les eleccions al camp, deixant discrecionalment fora de la interlocució institucional a la nostra organització estatal Unión de Uniones, que ha acreditat de forma sobrada la seua representativitat i solvència amb el seu treball reivindicatiu en aquests anys, en les urnes allí on s’han celebrat consultes i amb el suport massiu i històric demostrat en la tractorada del 21 de febrer passat.

Tampoc pot eludir la seua responsabilitat sobre els motius d’aquestes protestes el conseller d’Agricultura, José Luis Aguirre. “El nou equip de Conselleria, després de set mesos en el càrrec, no pot dedicar-se a llançar contínuament pilotes fora, tirant les culpes a Madrid i Brussel·les, com si no fora amb ell la cosa quan es poden fer coses en clau de política