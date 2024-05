Les importacions han desestabilitzat al final la campanya amb preus en origen a la baixa en fresc i també en la industria

Carles Peris indica que Cartagena i Algesires, que tenen un pes important en l’entrada de cítrics importats, han d’eliminar també les bonificacions

Les importacions de cítrics procedents d’Egipte a través dels ports espanyols han augmentat un 9.700% en els últims deu anys, un 356% les del Marroc i un 177% les de Sud-àfrica. Segons un informe del Govern d’una resposta a la diputada valenciana del Grup Sumar, Àgueda Micó i al qual ha tingut accés LA UNIÓ.

Mentres el pes del transport marítim és reduït en les exportacions de cítrics espanyoles (3,7% del total exportat en 2023), en predominar la carretera, el de l’entrada per ports en les importacions és notable, un 56% sobre el total.

En esta última dècada la classificació l’encapçala l’Argentina amb 521.703 tones -bona part d’elles de llimes- i un descens del 33% a causa del tancament de les seues exportacions diverses campanyes per problemes fitosanitaris. Li seguix el Marroc amb 231.377 tones, Egipte amb 197.402, l’Uruguai amb 108.271 i Sud-àfrica amb 103.478 tones.

Cal destacar que Egipte fonamenta el seu creixement en els últims anys, concretament en 2023 van entrar per ports espanyols 102.300 tones de cítrics egipcis. Estes dades posen de manifest que són empreses importadores espanyoles, la majoria d’elles valencianes, les que porten fruita des d’Egipte i que “en el seu afany de buscar producte barat consoliden un mercat de fruita a baix preu. Sense importar-los que els estàndards de qualitat i producció siguen inferiors als nostres i que els nostres productors es vegen greument perjudicats”.

Del global de cítrics importats per ports espanyols, més de 47.000 tones de cítrics procedents de tercers països van entrar per instal·lacions marítimes de la Comunitat Valenciana (Castelló, València, Sagunt i Alacant) l’any passat i la xifra s’eleva a prop de 174.000 tones en el transcurs dels últims deu anys.

Durant 2023 van arribar a Espanya a través dels seus ports més de 199.000 tones de cítrics importats, l’any amb major volum des que hi ha registres, 1,29 milions si s’estén a l’última dècada. El port d’Algesires és per on més cítrics de fora van entrar l’any passat, 73.845 tones, seguit del de Cartagena amb 64.776 tones, Castelló amb 37.883 i València amb 8.221.

En les dades d’este 2024 es detecta també que bona part de les importacions que entraven per ports valencians s’està desviant sobretot cap al port de Cartagena, davant l’anunci de les eliminacions de les bonificacions portuàries als cítrics importats des de Castelló i València. En este sentit, LA UNIÓ demana a tots els ports espanyols que suprimisquen les bonificacions a les importacions de productes de tercers països que siguen sensibles ací.

Este auge evident de les importacions és un dels factors del gir de 360 graus experimentat en la segona part de la campanya citrícola amb una caiguda important de preus per als productors que arriba a més després d’un començament bastant raonable.

Carles Peris, secretari general de LA UNIÓ, assenyala que “les importacions han desestabilitzat al final la campanya amb preus a la baixa tant en fresc com per a indústria, fins al punt que anem a acabar la campanya bastant malament”. Peris insistix a reclamar a la Unió Europa “reciprocitat en tots els acords comercials amb tercers països” i una “revisió de l’impacte dels tractats firmats amb alguns països com Egipte, Sud-àfrica i el Marroc”.

També defén LA UNIÓ un enduriment dels protocols de sanitat vegetal per a evitar l’entrada de plagues, l’ampliació del tractament de fred a mandarines i pomelos i no sols per a Sud-àfrica, la desaparició de les bonificacions en els ports espanyols que faciliten una entrada de cítrics forans com és el cas d’Algesires i Cartagena per on entra una gran part d’estos, així com un augment del control i vigilància fitosanitària dels llocs d’inspecció fronterers (PIF).