LA UNIÓ assenyala que només 19 dones de tota la Comunitat Valenciana estan inscrites en el registre de titularitat compartida d’explotacions agràries

Davant el Dia Internacional de la Dona, les Administracions han de treballar per la incorporació de les dones a l’activitat econòmica del medi rural i per contribuir a la incorporació de dones joves

La Unió Llauradora i Ramadera indica hui, Dia Internacional de la Dona, que únicament 19 dones en tota la Comunitat Valenciana estan dins del registre de titularitat compartida d’explotacions agràries, d’un total de 1.257 en tota Espanya. Fins a febrer d’enguany hi havia 14 a la província de Castelló, 3 en la de València i 2 en la d’Alacant. D’octubre de 2023 a febrer de 2024 no s’ha donat d’alt cap dona en la Comunitat Valenciana.

Cal assenyalar que les explotacions de titularitat compartida reben ajudes directes per valor de 1.500 euros amb l’objectiu de facilitar als seus titulars el pagament de les quotes a la Seguretat Social.

En aquest sentit, l’organització reclama a les Administracions que es difonga la titularitat compartida de les explotacions i que es facilite i informe sobre l’accés de les dones a les mesures de desenvolupament rural. De la mateixa manera aposta per promoure la incorporació de les dones a l’activitat econòmica del medi rural i per contribuir a la incorporació de dones joves a l’activitat agrària.

Precisament hui i demà un grup de dones de LA UNIÓ es troben a Girona per a participar en la celebració de la 10 Trobada de la Unión de Mujeres Agricultoras y Ganaderas, sota el títol “Desenvolupament Rural i agrari en clau de gènere”, on entre altres coses s’analitzaran totes aquestes qüestions, a més de conéixer iniciatives agràries innovadores i liderades per dones i reivindicar la necessitat d’impulsar la igualtat de gènere en les zones rurals i al sector agrari en concret. L’objectiu de la trobada és crear xarxa femenina, oferir eines per a interpretar la Política Agrària Comuna (PAC) i els Plans de Desenvolupament Rural en clau de gènere i potenciar l’accés de les dones als diferents òrgans de governança vinculats al món rural i agrari.

Des de l’àrea de la dona de la Unió Llauradora i Ramadera es lluita dia a dia per l’impuls de la igualtat de gènere en les zones rurals, per una igualtat efectiva entre les dones i els homes en el treball agrari, ramader i forestal, per la visibilització de les llauradores i ramaderes del territori, per promoure l’organització de les pròpies dones i fomentar la seua participació en les estructures sindicals i òrgans de participació i decisió, per la regulació del sector de les cures i la valorització dels rols socialment entesos com a femenins, per la diversitat, els canvis de rols i les responsabilitats compartides entre homes i dones, per a aconseguir un vertader equilibri territorial i lluitar contra el despoblament rural.

“És important que es fomente l’accés a la terra de les dones i la millora dels drets de la PAC, dins d’un medi rural més inclusiu, que compte amb serveis assistencials, educatius i de salut de qualitat, que es reduïsca la reducció de la bretxa digital en el món rural. Tota la societat ha de treballar per a erradicar la discriminació de gènere en el treball i la invisibilització de les dones en la gestió de les explotacions, per a sensibilitzar contra la violència de gènere en el món rural i per uns plans de desenvolupament rural des de la perspectiva de gènere, per un medi rural sostenible i amb perspectiva de gènere, apostant a més per iniciatives locals constructores de paisatges i diversitats econòmiques”, diu l’àrea de la dona de LA UNIÓ.